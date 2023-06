Emma Marrone, dramma al concerto: costretta a fermare tutto: “chiamate i soccorsi, aiutatela!”

Momenti di panico e terrore durante il concerto di Emma Marrone dove si stava esibendo per Tezenis Summer Festival. La cantante infatti si è trovata costretta a fermare il tutto dopo aver visto una persona del pubblico che si è sentita male.

Non è la prima volta che accade una cosa simile, ma l’artista salentina come sempre dimostra tutta la sua generosità e umiltà… Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Emma Marrone costretta a fermare l’esibizione: cosa è successo

Stop, fermi, fermi, fermi…c’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio”, queste le parole di Emma dopo aver fermato immediatamente l’esibizione.

La Marrone ha immediatamente chiesto di fare arrivare immediatamente i soccorsi mentre si stava esibendo. Questa, come detto in precedenza, non è la prima volta che Emma ferma una esibizione per prestare soccorso ad una persona in preda ad un malore.

. @MarroneEmma che ferma l’esibizione perché una persona nel pubblico si sente male 😭❤️#TezenisSummerFestival pic.twitter.com/Xt3vOO1YfY — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) June 16, 2023

Grandissima affluenza per l’evento: piazza strapiena

Grande entusiasmo a Piazza Duomo a Messina per il Tezenis Summer Festival di Radio 105 con migliaia di persone intente a cantare, ballare e divertirsi. Di gran livello il cast degli artisti che si sta esibendo nella città dello Stretto:

Alvaro De Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Cioffi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd.

A condurre la serata sono Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. Lo spettacolo è iniziato intorno alle 21:00 ma già intorno alle 20:00 un un dj set ha iniziato ad intrattenere il pubblico presente in Piazza sin dal mattino. Lo show terminerà subito dopo la mezzanotte.