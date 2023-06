Oroscopo 20 giugno 2023: Ariete tolleranti, Bilancia più riflessivi

Le previsioni dell’oroscopo del 20 giugno invitano i nati sotto il segno dell’Acquario a darsi da fare in amore. I Gemelli, invece, devono allargare i propri orizzonti esplorativi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete molto tolleranti in questo periodo e questa è una qualità che vi sarà di grande aiuto. Sia in ambito professionale sia in quello privato potreste avere un forte bisogno di pazienza.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 20 giugno invitano i nati sotto questo segno a mettere da parte l’orgoglio. Questo è il momento di mettersi nuovamente in pista e di non fermarsi alle apparenze.

Gemelli. Le stelle vi invitano a guardare oltre il vostro naso. Cercate di andare oltre le apparenze e non siate troppo polemici. Riscoprite nuovi scenari e nuovi orizzonti, non fermatevi dinanzi a nulla.

Cancro. Giornata molto interessante dal punto di vista delle relazioni. Oggi potreste fare delle conoscenze molto interessanti, che potrebbero essere sfruttate a vostro vantaggio anche in ambito professionale.

Leone. Siete molto severi con voi stessi. Non amate trovarvi in errore, pertanto, quando questo capita vi mostrate tesi e nervosi. In ambito sentimentale è tempo di essere più decisi.

Vergine. Buon momento per coltivare nuova amicizie. Periodicamente giungete in un periodo della vostra vita in cui è necessario cambiare un po’ aria e concedersi qualche piccolo sfizio e pausa dal lavoro e dalle abitudini quotidiane.

Previsioni 20 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di essere un po’ più riflessivi. Pensate fino a 10 prima di dire cose delle quali potreste pentirvi nel giro di poco tempo. In ambito professionale ci vuole coraggio e determinazione.

Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 20 giugno, i nati sotto questo segno devono essere più istintivi, soprattutto in amore. Nel lavoro, invece, è bene continuare a stare con i piedi ben saldi per terra.

Sagittario. La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche alto e basso. Pensate prima di prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. Apritevi di più con le persone care.

Capricorno. La vita spesso si diverte a mescolare un po’ le carte. Voi date tempo al tempo e non siate particolarmente frettolosi. Nel lavoro ci vuole tanta concentrazione per realizzare obiettivi importanti.

Acquario. Questo non è certamente il momento più adatto per perdervi in chiacchiere. In amore dovete agire ed essere molto determinati. Se volete ottenere qualcosa di bello, dovrete lottare.

Pesci. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci sono delle novità in arrivo e dei progressi che state per fare. Non abbiate paura di mettervi in gioco e, soprattutto, di rischiare un po’.