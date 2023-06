Terra amara anticipazioni turche: Zuleyha costretta ad impiccarsi e poi lo sparo al cuore!

Giungono dalla Turchia clamorose anticipazioni… Ad oggi, Zuleyha è ancora in prigione ma a breve vedremo che Demir accoglierà il consiglio di Hunkar, e con la sua testimonianza farà sì che la moglie venga scagionata.

Nel momento in cui tornerà in libertà, però, la Altun dovrà fare i conti con il folle piano omicida di Behice e Mujgan: quest’ultima, infatti, la costringerà ad impiccarsi e poi le sparerà al cuore.

Terra Amara, Behice non rinuncia al suo piano diabolico

Sembra proprio che Behice e sua nipote Mujgan vogliano a tutti i costi Zuleja morta ed è questo che proveranno a fare nei prossimi episodi di Terra Amara. Mentre noi vediamo Zuleyha ancora in carcere e Mujgan in ospedale dopo aver tentato il suicidio, i telespettatori turchi sanno già che, nel momento in cui l’ex sarta tornerà in libertà, la dottoressa cercherà di costringerla a togliersi la vita e poi proverà ad ucciderla in prima persona.

Nel momento in cui la Altun viene ricoverata d’urgenza a causa di un’intossicazione, l’Hekimoglu, parlando con Behice, le fa capire di essere certa che, se la rivale in amore non sopravvivesse, i suoi problemi con Yilmaz svanirebbero nel nulla come per magia. Allora, la zia, si traveste da in infermiera e mentre Zuleja dorme prova ad iniettarle una sostanza fatale. Tuttavia, la giovane si risveglia in tempo per fermarla. Il giorno seguente la giovane racconterà tutto ai medici ma nessuno crederà alla sua versione. Alla fine l’Alutn viene liberata, grazie alla testimonianza di suo marito. Ma cosa succederà dopo?

Anticipazioni turche: Mujgan convince Zuleja ad impiccarsi

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che Bheice non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo piano omicida. La donna a questo punto paga una donna per scrivere una lettera con la calligrafia della moglie di Demir. Nella missiva falsificata, indirizzata a Yilmaz, ma che Behice fa arrivare tra le mani di Mujgan, c’è scritta la verità in merito alla paternità del piccolo Adnan.

In questo modo, vuole spingere il medico a compiere un gesto estremo, e centra in pieno l’obiettivo. Convinta che Zuleyha abbia tentato di mettere l’ex meccanico al corrente della suddetta verità, l’Hekimoglu si finge l’Akkaya e le dà appuntamento nei boschi…

Il colpo di scena arriverà proprio in questo momento perchè Mujgan minaccerà Zuleja di impiccarsi altrimenti sarà lei a toglierle la vita sparandole. L’Altun stanca dell’atteggiamento della rivale le dirà che mai e poi mai metterà la parola fine alla sua vita. Così la dottoressa le sparerà un colpo proprio sopra il cuore!