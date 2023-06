Tina Cipollari sarà davvero tronista di Uomini e Donne? La verità sulla prossima stagione

In queste settimane è circolata una notizia bomba che riguarda Tina Cipollari e la possibilità di vederla come “tronista” di Uomini e Donne o, comunque, come esponente del parterre femminile. Il dubbio è sorto in quanto si vociferava che Maria De Filippo fosse decisa, come suo solito, ad apportare delle consistenti modifiche al programma.

Sul web, dunque, sono state condivise diverse informazioni, alcune anche contrastanti tra loro. Ma come staranno davvero le cose? In queste ore sono arrivare delle delucidazioni ulteriori, vediamo di che si tratta.

La verità sul ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne: sarà tronista?

Quale sarà il ruolo di Tina Cipollari nella prossima edizione di Uomini e Donne, farà la tronista? Stando a quanto emerso da alcune confessioni fatte da Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che il ruolo dell’opinionista resterà lo stesso. Anche nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi, dunque, la donna dovrebbe essere nel suo solito posto accanto a Gianni Sperti.

Dopo tutto, a chiusura della scorsa stagione, la stessa conduttrice ha rassicurato Tina dicendole di averla riconfermata anche per il prossimo anno. Per tale ragione, non ci sono abbastanza motivi per credere che tutto questo possa cambiare. Tina Cipollari e Gianni Sperti, quindi, saranno opinionisti della prossima edizione. Resta da capire, invece, se tornerà Tinì, che soprattutto quest’anno ha avuto un ruolo piuttosto marginale.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Appurato che Tina Cipollari non dovrebbe essere investita del ruolo di tronista di Uomini e Donne, ma dovrebbe restare al suo solito posto, sono emerse novità per quanto riguarda il cast. Pare, infatti, che Gemma Galgani sia stata confermata anche per la prossima stagione televisiva. A quanto pare, la donna si metterà nuovamente in gioco nella speranza di trovare disperatamente l’amore, ma non è tutto.

Anche Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato pare siano stati confermati. Questo, chiaramente, salvo trovare l’amore durante questi mesi estivi. La cosa, però, è alquanto improbabile guardando un po’ al passato e ai loro trascorsi. Ad essere confermata è stata anche Roberta Di Padua. La donna è molto attiva sul suo account Instagram. Proprio in queste ore ha pubblicato un contenuto nel quale ha detto di aver sentito il bisogno di prendersi una piccola pausa per riflettere su alcune cose. Adesso, però, è tornata attiva come sempre ed ha ringraziato tutte le persone che la sostengono sempre.