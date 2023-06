Alessandra Drusian delusa da Fabio: brutto gesto dopo la finale dell’Isola dei Famosi

Ieri si è conclusa l’Isola dei Famosi e gli ex concorrenti hanno portato a termine questa esperienza e sono tornati alla vita normale, o quasi. Attualmente, infatti, tutti si trovano anche in Honduras, in attesa di prendere il volo per l’Italia. Tra di essi, ovviamente, c’è anche Alessandra Drusian, la quale è rimasta un po’ delusa dal marito Fabio Ricci.

Tra i più attivi su Instagram una volta terminata l’esperienza c’è stato Marco Mazzoli, il vincitore di questa edizione. Ebbene, proprio mediante il suo account è apparso un video un po’ increscioso che riguarda i Jalisse. Vediamo di che si tratta.

Ecco il motivo della delusione di Alessandra Drusian dopo l’Isola dei Famosi

Dopo la finale dell’Isola dei Famosi Alessandra Drusian ha mostrato un po’ di malcontento nei riguardi di Fabio Ricci. Nello specifico, infatti, la donna è rimasta un po’ male a causa di un gesto di suo marito. In occasione della finale del reality show, i parenti più prossimi dei finalisti sono volati in Honduras per stare insieme ai loro amati e alle loro amate e festeggiare insieme questo grande traguardo.

Al di là del vincitore, infatti, arrivare fino a questo punto è stata una grande soddisfazione per tutti loro. Marco Mazzoli ha potuto riabbracciare sua moglie Stefania, Luca Vetrone, invece, la sua mamma e così anche tutti gli altri. Alessandra, dal canto suo, ha avuto una sorpresa da sua figlia, la quale l’ha resa moto felice. La donna, però, si aspettava di vedere anche suo marito, cosa che non è accaduta.

Silenzio da parte di Fabio Ricci, che succede?

Alessandra Drusian, dunque, all’interno di un video pubblicato da Marzo Mazzoli, ha lasciato intendere di essere un po’ provata in quanto sperava di vedere anche Fabio in Honduras. Lo stesso vincitore ha chiesto alla donna come mai Ricci non li avesse raggiunti e lei si è mostrata un po’ amareggiata. La protagonista ha ammesso che anche lei credeva di ricevere una sorpresa da parte sua.

Per quale ragione Fabio non è andato in Honduras, ma invece ha preferito seguire la finale dell’Isola dei Famosi direttamente dallo studio? Al momento non è arrivata una risposta da parte del diretto interessato. Anche Alessandra non ha registrato nessun contenuto sul suo account, ma è apparsa solo nei video registrati dai suoi ex compagni d’avventura. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.