Bonolis-Bruganelli, tutti sapevano della rottura: ecco perchè loro hanno negato

Per molte settimane Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno provato a mentire, nascondendo la loro crisi. Infatti, la notizia è circolata in rete già diversi mesi fa con uno scoop di Dagospia.

I diretti interessati però con un video mostrandosi in piscina assieme hanno negato tutto, e poi alla fine hanno confermato l’addio. Ma perchè hanno mentito all’inizio? In queste ore, si è saputo anche che nel mondo dello spettacolo tutti erano a conoscenza della loro separazione ma nessuno ha parlato.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: confermato l’addio e svelato il motivo delle bugie

Come svelato dal settimanale Nuovo, Sonia Bruganelli che l’addio con Paolo Bonolis, che ricordiamo è avvenuto dopo ben 20 anni di storia, è arrivato perchè nella coppia è iniziato a mancare qualcosa… Non ci sono stata tradimenti da parte di nessuno ma solo un cambiamento dentro di loro che li ha portati ad allontanarsi sempre più.

Durante la sua confessione ha rivelato anche il perché di averlo smentito più volte: “Volevamo essere noi i primi a dare questa notizia. Potevano essere separati da tempo e non volerlo dire”. Inoltre, non ci saranno nemmeno lunghe sentenze in tribunale, ne per affido dei figli e tanto meno per il mantenimento economico. Entrambi hanno deciso tutto assieme

Bonolis pronto a dire addio alla tv

Per quanto riguarda Bonolis si è parlato anche di un possibile ritorno in Rai. Anche se ha anche precisato che non lavorerà a lungo. Il suo obiettivo principale adesso è quello di concentrarsi sulla sua famiglia e i suoi nipoti. Intanto, al momento continuerà a lavorare con sua moglie negli studi Mediaset.

Ricordiamo che Paolo e Sonia sono stati assieme per più di venti anni. Un amore nato per caso, dopo un lungo corteggiamento da parte di Paolo. La coppia ha avuto 3 figli di cui il primo è diventato da poco papà