Federica Panicucci in lacrime all’ultima puntata di Mattino 5: momento toccante ai saluti

Oggi, venerdì 23 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di Mattino 5 e Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato affettuosamente il pubblico. Nella parte conclusiva della trasmissione, infatti, c’è stato un momento molto toccante.

I due conduttori hanno chiamato in studio tutto lo staff, in modo da farsi vedere dal pubblico e fare i dovuti ringraziamenti. Successivamente, poi, entrambi hanno speso delle parole per commentare la situazione.

Mattino 5 chiude: i saluti di Federica e Francesco

Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato il pubblico di Canale 5 ponendo fine all’edizione di quest’anno di Mattino 5. Nella parte finale della trasmissione, infatti, i due conduttori si sono ritagliati uno spazio per rendere omaggio a tutte le persone che lavorano nello staff del programma. A tal riguardo, sono stati invitati in studio tutti i membri della prodizione, della regia, di trucco e parrucco.

Una telecamera, poi, è andata dietro le quinte per mostrare quello che accade nella sala di regia. Ad ogni modo, dopo aver mostrato tutto lo staff della trasmissione, Federica ha voluto spendere qualche parole per commentare questa edizione. La donna ha detto che è stata una stagione molto lunga, in cui sono stati affrontati tanti argomenti. Sono state esposte storie belle, brutte e alcune davvero bruttissime. In quel momento, poi, la conduttrice si è presa una pausa.

La Panicucci commossa ricordando Berlusconi

Dopo aver menzionato gli annunci bruttissimi che sono stati dati in questa edizione di Mattino 5, Federica Panicucci si è commossa e, pur senza fare nomi in maniera esplicita, ha fatto un chiaro riferimento alla scomparsa di Silvio Berlusconi. La donna si è commossa e non ha esitato ad ammettere di essere un po’ provata. Per smorzare i toni, allora, si è voltata verso tutto lo staff ed ha posto l’attenzione su di loro.

Dopo poco, poi, è stata invitata al centro dello studio la caporedattrice, la quale ha ringraziato il suo staff e, naturalmente i telespettatori. L’ultimo ringraziamento, dunque, è andato al pubblico, senza il quale nessuna trasmissione sarebbe possibile. Federica e Francesco, dunque, hanno augurato a tutti buona estate e buone vacanze e poi hanno dato appuntamento a settembre. A quanto pare, dunque, il format tornerà in onda a settembre e alla guida dovrebbero esserci sempre la Panicucci e Vecchi. Non resta che attendere per vedere se cambieranno le cose.