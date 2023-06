Uomini e donne, Isabella un fiume in piena, tutta la verità sul divorzio con Fabio

In una recente intervista a Fanpage, Isabella Ricci ha raccontato finalmente tutta la verità su Fabio e cosa li ha spinti a divorziare. La coppia è stata assieme per più di un anno e mezzo , quando poi all’improvviso da gennaio tutto è cambiato.

Isabella ha fatto sapere che ha riflettuto molto prima di prendere questa decisione, e di certo non ha scelto di divorziare per motivi banali. Ma cosa è successo nello specifico?

Isabella Ricci rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Fabio: cosa è successo

Isabella dalle sue parole, è ancora molto scossa per quello che è successo. Inoltre, l’ex dama di Uomini e donne ha fatto sapere che questa è stata una grande delusione perchè aveva grandi progetti di vita con Fabio. Molto probabilmente entrambi si sono sottovalutati correndo un pò troppo.

La Ricci non dice nel dettaglio cosa l’ha spinta a chiedere il divorzio ma ha parlato di errori repentini. Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. L’ex dama del trono over, ha aggiunto ancora che non commentare alle frecciatine scritte da Mantovani sui social non significa dargli ragione, ma solo avere rispetto per se stessi e per quello che è stata la loro storia.

Cosa farà adesso l’ex dama di Uomini e donne

Isabella aveva acquistato a Dubai una casa, per vivere assieme a Fabio. Entrambi l’avevano arredata per far si che fosse il loro rifugio amoroso. Beh, di quella abitazione adesso ne resta ben poco, la Ricci ha fatto sapere che la casa è di sua proprietà e ci ritornerà verso settembre ottobre.

Ad oggi non crede nemmeno di poter rimanere in buoni rapporti con Fabio. Ecco cosa dichiara a tal proposito: sono accadute cose che le hanno fatto perdere fiducia nell’ex, quindi grazie e arrivederci. Nello stesso tempo, nonostante la delusione sia tanta, Isabella non ha intenzione di piangersi addosso e di chiudersi in se stessa. Preferisce guardare avanti e ripartire