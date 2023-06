Ilary Blasi non voleva presentare questa edizione dell’Isola dei Famosi? “Qualcosa si è rotto”

Una volta terminata l’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi stanno trapelando tantissime informazioni in merito a Ilary Blasi e al suo futuro. Nello specifico, stando a quanto emerso dal magazine Nuovo, sembrerebbe che la conduttrice non fosse molto gioiosa di condurre l’edizione di quest’anno del programma.

A confermarlo è stato anche un ex naufrago, che con la Blasi ha avuto uno screzio durante l’edizione di quest’anno del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le pesanti accuse contro Ilary Blasi e la conduzione dell’Isola dei Famosi

In questo periodo si sta molto parlando del possibile futuro incerto di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Nello specifico, infatti, sembrerebbe che la conduttrice non sarà confermata nella prossima edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza. I bassi numeri in termini di ascolti raggiunti quest’anno non hanno soddisfatto i vertici dell’azienda, ma non sarebbe tutto. In molti, infatti, avrebbero notato alcuni comportamenti sbagliati adoperati dalla conduttrice.

In particolar modo, infatti, una telespettatrice del programma ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone sul magazine Nuovo. In tale occasione ha manifestato tutte le sue perplessità sul ruolo di conduttrice di Ilary. Nel corso dell’edizione di quest’anno, infatti, la donna sembrava quasi che stesse facendo un favore a condurre il reality show. Diverse volte è stata tacciata di essere scorbutica e inadeguata. Proprio per tale ragione, in molti sperano di non vederla più al timone di tale programma.

Ex naufrago conferma l’esistenza di problemi

Il malcontento della telespettatrice dell’Isola dei Famosi in merito all’operato di Ilary Blasi rispecchia un po’ quello di tante altre persone. A confermare la situazione è stato anche lo stesso Alessandro Cecchi Paone. L’ex naufrago del reality show, infatti, ha in parte avallato la disamina fatta dalla lettrice e poi ha aggiunto anche altro. Nel dettaglio, ha ammesso di aver notato che, effettivamente, qualcosa sembra essersi spezzato tra la conduttrice e il programma.

Questa edizione, infatti, è apparsa un po’ forzata e di questo se ne sono resi conto tutti. Per tale motivo, ci sono delle ampie probabilità che, a partire dal prossimo anno, ci sarà un cambio di rotta. Esso potrebbe riguardare anche il reality in sé. Probabilmente, infatti, potrebbe essere sostituito anche lui con un altro programma, come ad esempio La Talpa. Non resta che attendere per saperne di più.