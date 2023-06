Luca Salatino spiazza i fan con un messaggio molto toccante: “Per ripartire occorre saper morire”

In queste ore Luca Salatino ha pubblicato sui suoi social un messaggio molto toccante. Nell’ultimo periodo il ragazzo si è trovato a fare i conti con delle sfide e degli ostacoli davvero molto grandi e difficili.

Proprio per tale ragione, ha deciso di pubblicare un post che raggruppasse un po’ questa fase della sua vita e servisse da sprono sia per lui sia per le persone che lo seguono. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Il messaggio toccante di Luca Salatino

Luca Salatino ha pubblicato un messaggio toccante che ha commosso tutti. L’ex concorrente del GF Vip è stato recentemente operato alla schiena a causa di alcuni problemi di salute. Questo intervento, chiaramente, lo ha portato a vivere momenti di sconforto, caratterizzati da tante limitazioni dal punto di vista fisico. Poco alla volta, però, grazie alla grinta e alla determinazione, è riuscito a rimettersi in piedi.

Proprio in virtù di questo, Luca ha pubblicato un video in cui sono immortalate le tappe più importanti e difficili di questo lungo percorso. Tra le immagini ce ne sono alcune che lo ritraggono in un letto di ospedale subito dopo l’operazione. In altre, invece, il giovane appare sofferente, ma al contempo determinato a rialzarsi e a riprendersi al 100%. Un po’ per volta, dunque, Luca ha immortalato la sua grande risalita.

I fan supportano l’ex gieffino

Grazie alla sua forza, ma anche alle persone che lo circondano che lo hanno spronato tanto, l’ex tronista di Uomini e Donne si è rimesso in piedi. Con tanto sacrificio e tanto allenamento, infatti, è tornato a praticare la sua amata boxe. In sottofondo, poi, per rendere tale messaggio ancora più toccante, Luca Salatino ha inserito il discorso motivazionale che Rocky Balboa fa a suo figlio in merito all’autostima.

Al di sotto di questo contenuto, poi, Luca ha spiegato che a volte per risalire è necessario imparare a morire. Solo dopo che si è toccato il fondo si riemerge, proprio come le fenici che risorgono dalle proprie ceneri. I suoi fan, chiaramente, sono accorsi al di sotto del post in questione complimentandosi con Salatino per la sua forza e la sua grinta. Che sia, dunque, questo post, di sprono a tutte le persone che stanno affrontando un momento molto difficile.