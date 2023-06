Querelle tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani? Brutto gesto della prima, arriva la replica

In queste ore sul web si sta dibattendo molto su di una presunta querelle esistente tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Le due donne si sono trovate entrambe alla guida della serata di beneficenza organizzata su Rai 1, ovvero, lo show Loves Romagna.

Entrambe le conduttrici sono state molto brave nel loro incarico, tuttavia, da poco è accaduto un fatto piuttosto increscioso. Pare, infatti, che Alessia abbia compiuto un brutto gesto contro la collega. Vediamo cosa è successo.

Lo strano comportamento di Alessia Marcuzzi contro Francesca Fagnani

Gli utenti dei social in queste ore stanno letteralmente impazzendo a causa di un presunto gesto equivoco di cui si sarebbe resa protagonista Alessia Marcuzzi ai danni di Francesca Fagnani. Nello specifico, pare che le prima abbia messo un like ad un commento di un utente del web il quale ha criticato fortemente l’approccio di Francesca in qualità di conduttrice. La persona in questione ha accusato la presentatrice di essere inadatta nel suo ruolo, a differenza della Marcuzzi che, invece, è stata perfettamente in grado di svolgere egregiamente il suo lavoro.

Ebbene, il like messo da Alessia a questo post ha scatenato in men che non si dica una feroce polemica. In molti, infatti, hanno cominciato a chiedersi per quale ragione la donna avesse agito in questo modo. La maggior parte delle persone ha sospettato che le due potessero essere in guerra tra loro e che potessero aver discusso, ma sarà davvero così? La replica è arrivata direttamente dalla Marcuzzi.

Alessia rompe il silenzio e svela tutto

Dopo lo scoppio di tale polemica, infatti, Alessia Marcuzzi ha sentito il bisogno di chiarire, una volta per tutte, la faccenda inerente la presunta querelle con Francesca Fagnani. In particolar modo, la donna si è scusata se con il suo like ha scatenato tutto questo caos, tuttavia, si è trattato di un errore. Alessia, infatti, ha specificato di aver messo quel mi piace in maniera impropria, in quanto era convinta che il commento in questione fosse a suo favore e non anche a scapito della Fagnani.

In questo modo, dunque, la Marcuzzi ci ha tenuto a precisare di non avere assolutamente nulla contro la sua collega, anzi. Le due donne sono amiche da tantissimo tempo. Oltre che essere colleghe, infatti, hanno anche una certa sintonia. Mai si sarebbe permessa di dare luogo ad un simile comportamento irrispettoso.