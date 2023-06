Grande Fratello 8, è ufficiale, Orietta fuori: chi prende il suo posto e dove sarà collocata la cantante

La macchina del Grande Fratello 8 è in movimento nonostante mancano ancora alcuni messa per il ritorno in prima serata. Alfonso Signorini anche in questa edizione sarà al timone del reality, e i cast sembrano ormai aperti.

Infatti, sono spuntati fuori diversi nomi di concorrenti e oltre alla madre di Giulia Salemi, Fariba pare sia stata confermata anche la giornalista Chirico. Oltre ai concorrenti si è parlato tanto anche degli opinionisti, ovvero della Bruganelli e della Berti. Che fine faranno il prossimo anno?

Grande Fratello 8: novità in arrivo, via anche Orietta Berti

Come in molti sapranno la grande novità riguarda principalmente il cast, che sarà diviso tra concorrenti Vip e Nip, i quali dovranno convivere nella stessa Casa. Dopo l’accaduto dell’ultima edizione e l’intervento drastico di Pier Silvio Berlusconi, Alfonso Signorini ha deciso cambiare le carte in regole, e accontentare nello stesso tempo anche il pubblico da casa. Ma stando alle anticipazioni non sono solo queste le novità…

Secondo quanto riportato da TvBlog, la produzione avrebbe deciso ormai da tempo di non richiamare Sonia Bruganelli, che dopo due anni lascerebbe il suo posto. Allo stesso tempo, pare che non rivedremo neanche Orietta Berti, la quale sarà impegnata con un altro programma Mediaset.

Gerry Scotti soffia Orietta Berti per “Io Canto” ad Alfonso Signorini

Come riporta Dagospia, a soffiare Orietta Berti ad Alfonso Signorini sarebbe stato Gerry Scotti. Il conduttore tornerà in autunno, con il simpatico programma Io Canto e proprio l’ex opinionista pare sia stata scelta come giudice di gara. Questo è quanto si presume, a meno che la Berti decidesse di rifiutare Io Canto per il ruolo di opinionista nel reality, cosa che risulta alquanto improbabile.

Dunque, la domanda sorge spontanea: chi ci sarà al posto di Orietta e Sonia il prossimo autunno? Qualche giorno fa si era diffusa la voce secondo la quale Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe tra i favoriti della squadra che si occupa della trasmissione. Ovviamente non ci sono certezze sulla sua presenza e ricordiamo che candidature sono ancora aperte…