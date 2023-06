Fan dei Donnalisi fanno le pulizie a casa di Edoardo e Antonella? L’assurda segnalazione

In queste ore sta girando sul web una segnalazione davvero assurda che riguarda Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nello specifico, pare che alcuni fan dei Donnalisi si siano offerti per fare le pulizie a casa dei loro beniamini.

Come tutti sapranno, i due ragazzi godono di una fandom davvero notevole. Sono tantissime le persone che li seguono e che, ovviamente, sono rimaste malissimo nell’apprendere la notizia inerente la loro separazione.

La bizzarra proposta dei fan dei Donnalisi: fanno le pulizie a casa loro?

Alcuni fan dei Donnalisi fanno davvero le pulizie a casa dei due ragazzi? Sta circolando in rete una segnalazione assurda secondo cui alcuni seguaci dei due ragazzi avrebbero fatto delle confessioni assurde. In particolar modo, infatti, sembrerebbe che i due ragazzi abbiano ricevuto delle proposte bizzarre. In una diretta sui social, alcuni fan della coppia si sarebbero lasciati andare a delle confidenze davvero molto interessanti.

Nello specifico, alcuni sostenitori dei due ragazzi pare siano così innamorati di loro al punto da offrirsi addirittura di andare a fare le pulizie nelle loro abitazioni. Nella diretta in questione, inoltre, si è parlato anche di dogsitter, parrucchieri e manager improvvisati. Insomma, a quanto pare, i fan della coppia sembrerebbero essere disposti a fare qualunque cosa pur di riuscire a d avere un contatto con i due ragazzi.

La rottura tra Edoardo e Antonella e i dubbi

Ad ogni modo, è bene precisare che, almeno per il momento, non è trapelata nessuna notizia ufficiale in merito alla possibilità che alcuni fan possano realmente fare le pulizie a casa dei Donnalisi. Sia Edoardo, sia Antonella non si sono affatto sbilanciati sulla questione, pertanto, è ancora tutto da capire. Ricordiamo che i due hanno appena deciso di interrompere la loro relazione.

Mediante degli sfoghi su Instagram i due hanno svelato che le cose hanno cominciato a non andare più bene, pertanto, è sorta la necessità di porre fine a questa relazione. Il tutto è avvenuto con moltissima sofferenza, almeno questo è ciò che traspare dai social. Il modo in cui i due hanno affrontato il tutto, però, sembra aver indignato parecchie persone, le quali credono che i due abbiano uh po’ esagerato ed estremizzato certe situazioni. Soprattutto le lacrime di Antonella in diretta IG sono state messe in dubbio, ma avranno davvero ragione quelli che sospettano che ci sia qualcosa sotto?