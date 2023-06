Lory Del Santo la ricordate com’era? Beh eccola oggi completamente trasformata e ringiovanita!

E’ da tempo che non la vediamo in tv eppure Lory Del Santo continua a far parlare di se. La show girl, è in tv dal lontano 1975 quando prese parte al festival bar. Di recente invece l’abbiamo vista all’Isola dei Famosi, nel 2022. Insomma, è sul piccolo schermo da ben 50 anni.

Per questo motivo, il suo volto resta tra i più conosciuti per i telespettatori, nonostante il passare degli anni. Così, ha fatto discutere i fan, una sua foto pubblicata su Instagram, nella quale è sembrata molto cambiata nella fisionomia del viso, quasi irriconoscibile.

Lory completamente trasformata: il suo viso è irriconoscibile

Direttamente da Los Angeles, Lory Del Santo ha pubblicato una foto che ha spiazzato e non poco. Oltre a mostrarsi molto più giovane di prima, la show girl ed attrice è apparsa anche più giovane. Come fanno notare molti fan, appare sembra che abbia addirittura cambiato fisionomia tanto da sembrare molto simile a Nataly Caldonazzo…. Ma cosa è successo al suo volto?



Un viso praticamente tirato, con zigomi molto alti e labbra a conotto. Così è apparsa Lory rispetto all’ultima volta che l’abbiamo vista in tv…. Photoshop o troppa chirurgia quindi? Al Momento non ci è dato saperlo ma quel che è certo è che è davvero irriconoscibile.

Dietro il suo sorriso tanto dolore

Oggi Lory Del Santo ha ben 64 anni. Dietro i suoi sorrisi e la sua energia si nasconde davvero tanto dolore. In passato, l’attrice ha avuto 4 figli e come è noto, tre su quattro sono morti. Di questi tre eventi luttuosi l’ex attrice non parla quasi mai pubblicamente, perché è letteralmente impossibile assorbire del tutto un dramma del genere. Il primo Conor Loren Clapton, all’età di cinque anni, cadde dal 53esimo piano del grattacielo Galeria di New York.

Il secondo è nato dalla relazione con il tennista statunitense Richard Krajicek. “È nato a Milano. Prematuro, ma perfetto. Due settimane più tardi morì a causa di un’infezione“. L’ultimo dramma invece si è presentato nel 2018. A soli 19 anni il quarto figlio di Lory Del Santo, Loren, decise di suicidarsi.