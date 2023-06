Selvaggia Lucarelli su Maria De Filippi: “Sei Satana” che cosa è successo (FOTO)

Il debutto della nuova edizione di Temptation Island è stato davvero esilarante, il reality show, infatti, è riuscito a totalizzare punte di share del 26%. Molti sono stati incollati davanti alla tv per commentare le varie dinamiche del programma di Maria De Filippi e tra loro anche Selvaggia Lucarelli.

La giornalista ha ammesso di essere una grande fan di questa trasmissione. Quest’anno pare che le dinamiche siano davvero tante, così come i momenti di vero trash. Per tale ragione, la donna si è rivolta all’ideatrice del format dicendole delle cose molto forti.

I commenti pungenti di Selvaggia Lucarelli su Temptation Island

La puntata di ieri di Temptation Island è stata vista da tantissime persone, tra cui Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha commentato tantissime delle dinamiche andate in onda. In particolar modo si è soffermata sulla svolta trash che sta già prendendo il programma. Contrariamente a come accade di solito, però, a regalare le perle migliori quest’anno sono delle coppie del nord.

Specie sulla coppia di Trieste ha detto di essere particolarmente soddisfatta di quello che i due stanno combinando nel programma. I due, infatti, stanno dando ancora più soddisfazioni di quella si Scafati. Successivamente, poi, la Lucarelli ha parlato di Daniele ed ha ammesso, come molti altri avevano notato, che il giovane somigli tantissimo a Francesco Chiofalo. Commenti sprezzanti anche sulle tentatrici. A tal riguardo, infatti, Selvaggia ha definito una ragazza come la migliore tentatrice di sempre dopo le sirene di Ulisse.

Il messaggio a Maria De Filippi

Insomma, a quanto pare, Selvaggia Lucarelli ha apprezzato la prima puntata di Temptation Island ed ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi. In primo luogo, la donna si p complimentata con la conduttrice per la scelta del cast. Stavolta, infatti, anche molte persone del nord stanno creando delle dinamiche decisamente degne di nota. Per quanto riguarda.

Il momento più eclatante, però, per Selvaggia è stato quello in cui il fidanzato Manu ha fatto anche un monologo sul caro affitti a Milano. Il ragazzo, infatti, ha detto di non avere la possibilità di offrire alla sua compagna un appartamento come lei vorrebbe in quanto non ha la possibilità di poter pagare l’affitto. Proprio su questo tema, dunque, Selvaggia ha detto a Maria di essere davvero Satana per aver pensato di introdurre simili dinamiche in un programma come Temptation Island.