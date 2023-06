E’ già finita tra Basciano e Sophie Codegoni? Via il segui social e sfogo durissimo della madre

C’è qualcosa che non convince in queste ore i fan della coppia Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Solo un mese fa l’ex coppia del GF Vip è diventata genitore di una bellissima bambina e fino a poche settimane fa si sono mostrati felici e sereni. Cosa è successo adesso?

Tutto è partito da un segui da parte di entrambi che non c’è più. Ma non solo, la madre di lei Valeria Pasciuti, ha pubblicato due Stories Instagram alquanto particolari che, secondo alcuni, sono riferite a Basciano. E non si tratta di messaggi dolci, per usare un eufemismo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati?

Non sono passate inosservate ai fan queste strane mosse social da parte della coppia. Infatti chi li segue si è accorto che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non si seguono più. C’è chi sostiene che a provocare il fatto sia stato un bug del social, ma anche un modo per create hatip. Quello che però lascia perplessi e aggiunge dubbi, è lo strano sfogo della madre di lei postato su Ig nelle scorse ore.

“Lei non è strana, perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca volta le spalle e non la rivedi più”. Così Valeria Pasciuti lungo la serata di lunedì 26 giugno, senza specificare a chi fosse rivolta la frase, ha scatenato il caos tra i fan. Nella mattinata di martedì, la donna ha postato un altro commento simile: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa a una cosa sola: “Spero che ci caschi”. Le parole hanno un peso, buongiorno”.

Cosa è successo realmente tra Basciano e la Codegoni?

Ovviamente al momento non sappiamo se si tratta solo di un caos o se in realtà la coppia sta attraversando un periodo di crisi. Quel che è certo però è che le frecciatine della madre di Sophie sono rivolti a qualcuno e quel qualcuno potrebbe essere proprio Alessandro.

Nel frattempo i fan come detto in precedenza si sono divisi e sono in tanti a non credere a questa crisi… Al momento non ci resta altro che attendere aggiornamenti e aspettare che uno dei due diretti interessati dica la sua