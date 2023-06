Il GF Vip 8 sarà a pagamento? Assurdo annuncio relativo ai casting (FOTO)

In questo periodo sono in atto i casting per la definizione dei concorrenti che, a partire da settembre prossimo, varcheranno la soglia della porta rossa. Al contempo, però, sul web è stato diffuso un annuncio davvero assurdo secondo il quale pare che il GF Vip 8 sarà a pagamento, o quasi.

I provini sono itineranti e a breve lo staff del programma si sposterà a Roma per effettuare le selezioni. Ebbene, sul web è stata diffusa la locandina contenente tutte le informazioni e quello che è trapelato è davvero assurdo.

Casting a pagamento per il GF Vip 8? Cosa succede

Il GF Vip 8 sarà davvero a pagamento? Cosa vuol dire? Questa è una cosa un po’ assurda in quanto, di solito, i concorrenti che prendono parte al programma ricevono un lauto compenso. Naturalmente, i cachet variano a seconda della popolarità del personaggio. L’edizione di quest’anno, però, si preannuncia del tutto differente rispetto al passato. In casa, infatti, entreranno non soltanto personaggi popolari, i quali vengono opportunamente selezionati mediante agenti e agenzie varie, ma anche persone comuni.

Proprio per tale ragione, sono stati aperti i casting per poter effettuare i provini per partecipare al programma. Il prossimo 7 luglio, lo staff del GF Vip sarà a Roma. Al momento questa risulta essere l’unica tappa prevista nel Lazio. Più precisamente, i casting si terranno a partire dalle ore 11:00 a Cinecittà World in Via Irina Alberti. All’interno dell’annuncio, però, è presente una clausola davvero interessante. (Continua dopo la foto)

Polemica sul web contro il GF Vip

Sulla locandina c’è scritto che i casting sono gratuiti, tuttavia, per poter accedere alla struttura in cui verranno effettuati i provini sarà necessario pagare il costo del biglietto di ingresso al parco. Le persone interessate potranno sfruttare lo sconto Grande Fratello e avere una riduzione sul prezzo. La cifra di cui parliamo è di 22 euro, tuttavia, la cosa bizzarra è proprio il controsenso implicito nella locandina.

Dire che i casting siano gratuiti, ma tuttavia vincolati al pagamento di un biglietto per accedere al parco in cui vengono effettuati i provini del GF Vip 8 sembra una vera presa in giro per molti. Per quale ragione si sarà deciso di imporre questo vincolo? Forse per creare una prima scrematura ancor prima dell’inizio delle selezioni? Al momento non sono state fornite spiegazioni a riguardo.