Roberta Di Padua attratta da un fidanzato di Temptation Island: ecco che ha detto (FOTO)

Ieri si sono aperti ufficialmente i battenti della nuova edizione di Temptation Island, tra i fan del reality show c’è anche Roberta Di Padua. La dama di Uomini e Donne attendeva con ansia la partenza del programma sta di fatto che ieri non ha esitato a commentare alcune dinamiche.

A catturare l’attenzione della donna è stato soprattutto uno dei fidanzati, il quale ha accettato di partecipare a questa esperienza per volere della sua fidanzata, che non si fida molto di lui. Vediamo di chi si tratta.

Gli apprezzamenti di Roberta Di Padua su un fidanzato di Temptation Island

Roberta Di Padua ha espresso degli apprezzamenti significativi nei riguardi di un fidanzato di Temptation Island. Le coppie attualmente in gara sono 7, anche se una di loro ha già chiesto il falò di confronto, si tratta di Isabella e Manu. Se lui dovesse accettare il confronto, dunque, i due lasceranno già il programma, o insieme o separatamente. Ad ogni modo, tra le coppie ancora in gioco c’è anche quella formata da Francesca e Manuel.

A decidere di partecipare al reality show incentrato sulle tentazioni è stata lei. Manuel, infatti, ha lasciato la sua compagna tantissime volte e poi si è concesso delle scappatelle. Tutte le volte che tornava indietro, però, Francesca era sempre lì ad aspettarlo e perdonarlo. Adesso, però, la musica potrebbe cambiare. In ogni caso, la dama di Uomini e Donne pare sia molto attratta dal ragazzo.

Il messaggio sull’amore di Roberta

Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, Roberta Di Padua ha commentato la prima puntata di Temptation Island ed ha fatto apprezzamenti su Manuel. In particolare, ha scritto di reputarlo davvero tanta roba. Poco prima di pubblicare questo contenuto, Roberta ha condiviso un post in cui si parla dell’amore. In esso è espresso il concetto secondo cui l’amore, quando arriva, non ce n’è per nessuno.

Non avvisa, non dà segnali, non importa se la scintilla scoppia tra persone che son già impegnate, o che siano divise da tanti anni di età. Quando l’amore arriva lo fa e basta e non c’è assolutamente niente da fare. Con queste parole, dunque, la Di Padua ha ribadito il concetto secondo cui, per lei, in amore non ci sono regole, quindi tutto può accadere da un momento all’altro e non si guarda in faccia a nessuno. A quanto pare, è estremamente desiderosa di incontrare l’uomo che le faccia perdere la testa.