Oroscopo 29 giugno 2023: Cancro indipendenti, Capricorno combattuti

Le previsioni dell’oroscopo del 29 giugno invitano i nati sotto il segno della Vergine ad evitare le discussioni. I Sagittario hanno un po’ di questioni da sbrogliare

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Il vostro punto debole sono i sentimenti. Siete persone molto generose, che difficilmente riescono a fare torti alle persone che li circondano. Ad ogni modo, è opportuno non dare l’idea di essere troppo buoni.

Toro. Giornata interminabile quella di oggi. Avrete tante cose da fare e nodi da sciogliere, quindi, prima comincerete e meglio sarà. In amore dovete cercare di non riversare il vostro nervosismo e i vostri turbamenti.

Gemelli. L’oroscopo del 29 giugno vi invita ad essere pazienti. Non dovete avere fretta dia vere tutto e subito, ma dovete cercare di aspettare. Se siete in attesa di una risposta importante, cercate di distrarvi con le persone care.

Cancro. I nati sotto questo segno sono alla continua ricerca di indipendenza. Non amate sentirvi braccati e, soprattutto, impotenti. Nel lavoro siete precisi e meticolosi, ma cercate di non essere eccessivamente pignoli.

Leone. Siete molto energici e dinamici e questo è un gran bene soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, meglio non prendere sotto gamba alcune problematiche sollevate dal partner.

Vergine. Ci sono alti e bassi in amore, ma adesso è tempo di guardare avanti con ottimismo. Finché si tratta di cose di poco conto cercate di evitare il più possibile le discussioni.

Previsioni 29 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le previsioni astrali della giornata odierna denotano un inizio di giornata un po’ burrascoso. Forse non vi sentite troppo in vena di conversare, ma ci sono delle situazioni in cui non potete esimervi.

Scorpione. Siete molto disponibili nei riguardi delle persone a cui tenete molto. Per tutte le altre, invece, potreste apparire un po’ freddi e distaccati. Non siate troppo inflessibili su certi aspetti che riguardano il lavoro.

Sagittario. Ci sono dei nodi che dovrebbero venire al pettine, per cui fareste bene a mettere le cose in chiaro. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, ci vuole un po’ di coraggio in più.

Capricorno. Siete molto combattuti su alcune decisioni da prendere. In ambito professionale è importante allargare i propri orizzonti e non essere troppo polemici su certe situazioni.

Acquario. Le stelle sono un po’ altalenanti. In questo periodo avrete dei momenti in cui vi sentirete particolarmente euforici e altri, invece, dove vi lascerete travolgere dal malcontento. La vicinanza di una persona cara potrebbe tornare utile.

Pesci. In amore avete l’occasione di aprirvi e di vivere delle emozioni gradevoli. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di essere un po’ più audaci e di non accettare tutto in maniera passiva.