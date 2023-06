Sophie e Alessandro svelano perché hanno smesso di seguirsi su IG: tutta una finzione?

In questi giorni si è molto parlato di Sophie e Alessandro e della decisione di smettere di seguirsi su IG. I fan più attenti, infatti, avevano notato che da un po’ di giorni i due avessero tolto reciprocamente il “segui” dal profilo dell’altro.

Questo aveva fatto sorgere i sospetti che qualcosa tra loro non andasse. Sul web, poi, sono trapelate anche altre indiscrezioni dalle quali si è evinto che tra loro ci fosse una crisi. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? I due hanno fatto delle confessioni.

Ecco perché Alessandro e Sophie avevano smesso di seguirsi su IG

Cosa è successo davvero tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, per quale ragione hanno smesso di seguirsi sui social? A dare una risposta all’accaduto sono stati i diretti interessati. Ieri sera i due ragazzi hanno preso parte ad un evento organizzato da Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini. Prima della partenza della serata, Sophie e Alessandro sono stati intervistati da Azzurra Dell Penna, che non ha potuto fare a meno di fare loro qualche domanda.

La giornalista, infatti, gli ha chiesto per quale ragione avessero smesso di seguirsi su IG. Ebbene, a quanto pare questa sarebbe una cosa che i due sono soliti fare. Nel momento in cui hanno qualche discussione, infatti, i due ragazzi finiscono sempre per rimuoversi il segui come ripicca. In questa circostanza, però, malgrado la pace fatta, Basciano si sarebbe rifiutato di seguire nuovamente la sua fidanzata.

I dubbi del web: ecco cosa ci sarebbe sotto

Nel corso di questa breve intervista, dunque, Sophie e Alessandro hanno fatto chiarezza sui motivi che li hanno spinti a non seguirsi più su IG. La Codegoni ha anche precisato che, sotto questo punto di vista, i due sono molto immaturi, pertanto, questo fenomeno potrebbe ricapitare molto presto. Ad ogni modo, dopo questo chiarimento, c’è chi ha sollevato dei dubbi.

In particolar modo, alcune persone hanno sollevato dei dubbi ritenendo che la loro potesse essere stata tutta una trovata per attirare un po’ l’attenzione. Proprio ieri, infatti, è stata pubblicata sul magazine Chi anche un’intervista che li riguardava. Poi l’evento che si è tenuto la sera con il magazine non ha fatto altro che acuire ancor di più i sospetti dei più malpensanti. Saranno andate davvero in questo modo le cose?