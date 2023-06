Francesco Facchinetti: ”6mila bulbi e diecimila euro buttati”, i ‘danni’ dell’inutile trapianto

Forse in tanti non lo sapranno ma Francesco Facchinetti indossa da tempo il patch cutaneo, come alcuni altri vip. Ha risolto così il problema della calvizie che lo affliggeva ma a quanto pare non tutto è andato come da lui sperato.

Il 43enne sul social mostra i danni dell’inutile trapianto di capelli fatto in passato. “6mila bulbi e 10mila euro buttati”, sottolinea facendosi vedere insieme a Fabrizio Labanti, l’hair designer che ha ideato questo ‘parrucchino 2.0’.

Francesco Facchinetti mostra i risultati dell’infoltimento ai capelli appena fatto

Facchinetti ha mostrato con orgoglio e soddisfazione il suo ultimo taglio. Ci scherza su. Vuole sfatare il tabù di chi, calvo, decide per la sua stessa soluzione. Infatti, è molto contento anche di questa rivoluzione nata sia nel campo maschile che femminile ed è molto utile per chi deve intervenire in maniera drastica sul “problema” della calvizia. Inoltre, Francesco sottolinea anche che l’intervento è indolore, impercettibile, reversibile e risolutivo.

“Si tratta del primo e unico trapianto di capelli non chirurgico che viene realizzato direttamente Sull’avatar del cliente al quale vengono ‘trapiantati i capelli necessari per realizzare un infoltimento naturale, senza intervenire in maniera invasiva”. Con questo itpo di infoltimento infine si ha la possibilità di fare la doccia, di andare al mare e di bagnarsi i capelli in maniera molto serena.

Nuovo progetto per Francesco Facchinetti

Oltre alla musica che è la sua più grande passione, Francesco Facchinetti in queste ore sembra aver concluso anche un grandissimo affare di tipo calcistico. Infatti, il noto cantante sembra pronto ad acquisire una società di calcio.