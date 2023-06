Figlio di nota showgirl nel cast del GF Vip? Ecco la risposta della madre

Sull’ultimo numero del magazine Chi è presente l’intervista ad una nota showgirl il cui figlio potrebbe partecipare al GF Vip. La persona in questione ha recentemente subito un grave furto in casa.

Per tale ragione, la donna ha parlato anche di questa delicata faccenda e non solo. Nel corso della sua intervista ha toccato anche altri argomenti inerenti la sua famiglia e il rapporto con suo figlio. Vediamo cosa ha rivelato.

Ecco il figlio di quale showgirl potrebbe entrare al GF Vip

La prossima edizione del GF Vip sarà caratterizzata sia da Vip sia tra Nip e tra di questi potrebbe esserci anche il figlio di una nota showgirl. Non sarebbe certamente la prima volta che a varcare la soglia della porta rossa siano persone non vip, ma legate a personaggi famosi, figli, fratelli, genitori, o altro. Ebbene, a quanto pare, potrebbe accadere questo anche nella prossima edizione del reality show.

Ma il figlio di quale showgirl potrebbe avere questo onore? Il ragazzo in questione è Brando Barbato, figlio di Samantha De Grenet. La donna ha affrontato al questione d ha detto che, ne caso in cui il ragazzo dovesse ricevere la proposta, lei non farà nulla per opporsi anzi. Tuttavia, ha ammesso di non poter fare a meno di fare a lui una piccola raccomandazione. Nella sua eventuale esperienza in casa deve essere sempre se stesso e non deve scendere a nessun compromesso per una clip in più o per visibilità.

Le altre confessioni di Samantha, anche sul furto

Chiarito questo punto fondamentale, dunque, il figlio della nota showgirl ha la strada spianata per dare luogo al suo ingresso trionfale nella casa del GF Vip. Almeno per il momento, però, non è arrivata nessuna proposta ufficiale al ragazzo, pertanto, sarà necessario attendere un altro po’ di tempo prima di avere delle conferme definitive. Ricordiamo, inoltre, che Samantha è stata recentemente vittima di un furto.

Dei ladri si sono introdotti in casa sua e le hanno svaligiato l’appartamento. I malintenzionati hanno portato con sé degli oggetti di valore a cui la donna teneva particolarmente, sta di fatto che ha ammesso che sarebbe disposta anche a pagare un riscatto. Per il momento, però, non sono sopraggiunte delle novità a riguardo, pertanto, la donna non è riuscita a recuperare i suoi averi.