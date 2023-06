Attimi di terrore per Luca Laurenti: la confessione è spiazzante

Lo vediamo sempre allegro e con la battuta pronta in tv, ma in molti non sanno che Luca Laurenti non era affatto come sembra. Da sempre braccio destro di Paolo Bonolis, il noto musicista prima di diventare tale ha fatto una lunga gavetta. Infatti, durante un’intervista, Luca ha spigato di aver avuto grandi difficoltà con la parola…

Nello specifico, Laurenti balbettava e questo problema lo portava a chiudersi dentro di se. Con il tempo però ha capito che la balbuzia è sinonimo di timidezza, per cui dopo aver evitato per tanto tempo persone e relazioni ha deciso di lanciarsi e di sfidare questa sua insicurezza.

Luca Laurenti confessa il suo dramma e le sue fobie

Un dramma quello di Luca Laurenti che si è portato dentro per anni e che per superarlo non è stato facile. Con la paura di incontrare gente, ha sempre evitato di uscire e inoltre il maestro ha raccontato che quando camminava per strada, lo faceva mantenedosi sotto al muro con la testa abbassata.”Avevo tutte le paure, tutte le fobie, l’agorafobia soprattutto,” ha ammesso.

Fortuntamente, però, quel brutto periodo è passato, e tutto si è risolto grazie alla presenza e all’aiuto di Paolo. Bonolis gli è sempre stato vicino, lo ha aiutato tanto, infatti, ecco perchè ad oggi sono in ottima sintonia. Ma ad aiutarlo, è stata anche sua moglie, Raffaella Ferrari che ha sposato nel 1994 e lo ha reso padre di un bellissimo ragazzo.

Luca e Raffaella si sono conosciuti grazie a Paolo Bonolis

In una recente intervista, Luca Laurenti ha fatto sapere che ha conosciuto sua moglie Raffaella proprio grazie a Paolo. E’ stata lui a presentargliela e da quando si sono incontrati la prima volta non si sono mai più lasciati.

Il maestro di musica, nonostante la grande complicità che ha sul piccolo schermo con Bonolis, non hanno un grand rapporto fuori, in quanto hanno abitudini e passioni diverse.