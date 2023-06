Un posto al sole, anticipazioni giovedì 29 giugno 2023: Marina comunica a Roberto la sua scelta

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella di domani 29 giugno sarà sicuramente decisiva per quanto riguarda Roberto e Marina.

La Giordano sarà sempre più decisa a lasciare nuovamente Napoli e a ripartire alla volta di Londra dove, in compagnia della figlia e della nipote, spera di trovare la serenità che le manca. Ferri invece farà di tutto per convincerla a rimanere mentre Michele, stupito dal comportamento di Luca, avrà bisogno di alcuni chiarimenti. Infine, grande attesa anche per il confronto tra Damiano e Sabbiese

Un posto al sole anticipazioni 29 giugno 2023: Eduardo e Damiano a confronto

La presenza di Eduardo Sabbiese nella vita di Clara è sempre più presente. Dal momento che Clara vive con Rosa e che proprio questa è la sorella di Eduardo, l’uomo frequenterà con una certa frequenza l’abitazione delle due donne e dei rispettivi figli. Ovviamente Damiano sarà molto preoccupato soprattutto perchè Eduardo fa sempre parte della malavita.

Per questo motivo deciderà di avere un confronto diretto e dirgli personalmente cosa pensa di lui. Tale discussione tra l’altro arriverà davanti a Viola che, nel frattempo, avrà un sacco di problemi con Eugenio e potrebbe trovarsi, stavolta, sulla soglia della rottura definitiva.

Un posto al sole: Marina pronta a lasciare Napoli

Le anticipazioni ci fanno sapere che tra Marina e Roberto le cose si mettono sempre peggio. La donna ha capito che con suo marito qualcosa si è rotto ed è giusto prendere provvedimenti. La Giordano avviserà Ferri di voler lasciare Napoli e di voler tornare a Londra da sua figlia.

Roberto si darà molto da fare per cercare di convincerla a rimanere a Napolima la dark lady di Palazzo Palladini sembrerà, ancora una volta, irremovibile. Infine, grandi problemi arriveranno anche per Rossella. La giovane è disperata dopo quello che è accaduto con il primario e suo padre, Michele proverà a cercare spiegazioni dall’amico.