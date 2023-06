LoveMi, Orietta Berti che gaffe: non sa che il microfono è acceso e l’imbarazzo è totale

Ancora un altro successo per il mega concerto LoveMe organizzato dal rapper con la partecipazione di tanti artisti italiani. Sebbene ci siano stati problemini tecnici, l’artista ha portato a casa la serata e con lui sul palco anche Orietta Berti, Achille Lauro e tantissimi altri.

Rimasto solo sul palco Fedez, nell’ultimo spaccato di live, ha avuto modo di esibirsi sia da solo ma, come dicevamo, ma anche con altri colleghi. Così poco prima della chiusura ha coinvolto Orietta Berti e Achille Lauro, con cui due anni fa ha fatto impazzire tutti con la canzone, “Mille”.

Orietta Berti commette una gaffe clamorosa sul palco di LoveMi

E proprio cantando il famoso brano assieme a tutta la folla presente a Piazza Duomo, che la cantante ha regalato un momento davvero divertente al pubblico. QUello che ha combinato ha provocato una risata generale tanto che nemmeno Fedez e Achille Lauro sono riusciti a trattenersi.

“Ciao, ciao a tutti. Che belli che siete. Tutti belli come Achille, ma Achille è il più bello di tutti”, una frase che seppur ripresa per errore ha fatto ridere tutti i presenti. Questo perché dopo l’esibizione, mentre lasciava il palco, il microfono di Orietta Berti è rimasto aperto. Questo siparietto che ha coinvolto la cantante non è sfuggito agli utenti del web. In tanti l’hanno registrato e condiviso sui propri social…

Orietta Berti fuori dal GF Vip 8

In questi giorni si è parlato molto della cantante. Lo scorso anno l’abbiamo vista vestire i panni di opinionista al GF Vip. Un ruolo che le piaciuto tanto e che è stato apprezzato anche dai telespettatori a casa.

Purtroppo, il suo futuro al reality non sembra però andare avanti. Infatti, Orietta Berti il prossimo anno non ci sarà. Pare che ad ingaggiarla ci ha pensato Gerry Scotti nel programma Io canto.