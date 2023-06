Carola Carpanelli sfogo dopo la rottura con Federico: come stanno le cose (FOTO)

Da giorni si parlava di una crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli e in questi giorni è arrivata la conferma definitiva, la ragazza, infatti, ha pubblicato uno sfogo. Ieri era stato l’ex tronista di Uomini e Donne a rompere il silenzio sulla faccenda.

Adesso, invece, ci ha pensato lei a dire la sua. Mediante una Instagram Storie, infatti, Carola ha detto quello che pensa a riguardo ed ha voluto mandare un messaggio soprattutto ai suoi fan.

Lo sfogo di Carola dopo la rottura con Federico Nicotera

La storia d’amore tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera è ufficialmente giunta al capolinea e ne è una conferma lo sfogo fatto in queste ore dalla ragazza. Ieri, Federico aveva pubblicato un commento all’interno del quale aveva comunicato a tutti i fan di aver interrotto la storia con la Carpanelli. Il ragazzo era rimasto molto vago sui motivi che hanno spinto i due a lasciarsi.

Sul web sono trapelate anche indiscrezioni in merito ad un possibile tradimento da parte dell’ex tronista di UeD. Ad ogni modo, adesso a rompere il silenzio è stata anche Carola. La ragazza, infatti, ha pubblicato una IG Storie in cui ha confermato che la relazione con il giovane sia giunta al capolinea. La protagonista, poi, ha ammesso di aver sentito il bisogno di prendersi un momento di pausa prima di affrontare la questione.

Il messaggio della Carpanelli per tutti i suoi fan

Nel corso del suo sfogo sui social, Carola Carpanelli si è rivolta ai numerosi telespettatori di Uomini e Donne e fan della coppia. Nello specifico, infatti, ha detto di comprendere la delusione provata da tutti coloro i quali avevano creduto a questa coppia e speravano per loro in un futuro roseo. Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega del tutto inaspettata.

L’ex corteggiatrice di UeD ci ha tenuto a precisare che questo sia un momento molto difficile e delicato per entrambi. Proprio per tale ragione, ha esortato i fan a rispettare questa situazione e ad evitare di essere invadenti con troppe domande. Anche lei, dunque, è stata piuttosto reticente in merito ai motivi che hanno spinto i due a prendere la decisione di lasciarsi. Subito dopo la pubblicazione di questo sfogo, poi, Carola ha condiviso l’immagine del suo pranzo. A quanto pare, dunque, non sembra avere intenzione di tornare sull’argomento.