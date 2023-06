Enrico Papi, si dichiara: “Sono fluido e non credo nella fedeltà. Tra me e mia moglie nessuna ipocrisia”

Enrico Papi dopo l’esperienza accanto ad Ilary Blasi in questa edizione dell’Isola de famosi 2023, non proprio fortunatissima, si è raccontato in una lunga intervista a Chi svelando alcuni dettagli inediti della sua vita sentimentale e non con la moglie, Raffaella Schifino, madre dei suoi due figli Rebecca e Iacopo. La coppia ha festeggiato 25 anni di matrimonio qualche settimana fa e il conduttore ne ha parlato senza filtri, ma soprattutto senza nascondere i momenti di crisi:

“Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno”. Nello stesso tempo, ha svelato anche qualche dettaglio piccante sulla loro storia che ha lasciato di stucco.

Enrico Papi svela alcuni dettagli intimi del suo rapporto con la moglie

Enrico Papi parlando del suo rapporto con la moglie non ha nascosto di essersi concesso qualche scappatella. Secondo lui dopo anni che si sta assieme ad una persona è impossibile non cedere in altre tentazioni. “La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire”.

L’opinionista dell’isola dei famosi, si è lasciato andare anche ad un’altra confessione… Infatti il giornalista che lo ha intervistato Alessio Poeta gli ha fatto una domanda precisa, netta e senza giri di parole. “Potrebbe dirsi fluido” chiede al conduttore, che risponde di getto: “Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre”.

I nuovi progetti futuri del conduttore televisivo

Enrico Papi dopo questa esperienza abbastanza deludente all’Isola dei famosi 2023, è pronto a tornare in tv con altri progetti. Secondo alcune indiscrezioni il conduttore potrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso alla guida della prossima edizione de La pupa e il secchione, in onda su Italia 1.

Ma le opportunità per il conduttore non si fermerebbero qui. Dagospia.it, ha rivelato un altro interessante dettaglio. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal sito, Enrico Papi potrebbe condurre un nuovo game show nella prossima stagione televisiva, sempre su Italia 1, dal nome top secret.