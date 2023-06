Edoardo Donnamaria sta già con un’altra dopo Antonella Fiordelisi? La segnalazione

Come tutti i fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto modo di apprendere, la storia d’amore tra i due è giunta al capolinea e pare che lui abbia già un’altra. Sul web è trapelata questa segnalazione che sta infuocando i gossip.

I sostenitori dei due ragazzi, infatti, hanno sollevato una grossa polemica in quanto non credevano che Donnamaria potesse voltare pagina in maniera così repentina. Ma sarà davvero così? Vediamo cosa è emerso.

Edoardo Donnamaria ha un’altra? Cosa è emerso

Dopo alcuni mesi di relazione, una volta terminata l’esperienza al GF Vip, Edoardo e Antonella hanno preso la decisione di lasciarsi. Non è certamente la prima volta che i due litigano, lo hanno fatto innumerevoli volte anche nel reality show. Ad ogni modo, stavolta le cose sembrano essere davvero gravi. La Fiordelisi ha pubblicato delle dirette sui social in cui ha dichiarato di essere stanca di essere trattata male da lui.

A quanto pare, dunque, tra i due si sarebbe spezzato qualcosa, per tale ragione, non vanno più d’accordo come prima. Ad ogni modo, a fomentare ulteriormente i rumor è una segnalazione che è trapelata in queste ore. Nello specifico, infatti, pare che Edoardo Donnamaria abbia già un’altra ragazza. Alcuni utenti del web sarebbero venuti a conoscenza di questa informazione, pertanto, hanno iniziato a fare delle domande sul web.

La replica di un amico dei Donnalisi

A replicare a questa segnalazione è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo ha riportato il commento di un utente del web il quale gli ha chiesto se fosse vero che Edoardo Donnamaria abbia già un’altra dopo la fine della storia con Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che Amedeo è sempre stato un sostenitore dei Donnalisi, pertanto, la sua risposta non ha fatto altro che acuire i dubbi.

Nello specifico, infatti, Amedeo ha detto di non avere nessun interesse a sapere come stiano le cose. Il modi un po’ bruschi adoperati stanno lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo cui Edoardo possa aver realmente iniziato una nuova relazione. Almeno per il momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. Nessuno dei due sta parlando della vita sentimentale sui social, ma solo di quella lavorativa. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità a tal riguardo