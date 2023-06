Mara Venier e Nicola Carraro si sposano ancora? La conduttrice spiazza il marito così….

Da quando i social sono diventati parte della sua vita privata e professionale, il 28 giugno è una data che non manca mai nella raccolta di post di Mara Venier che puntualmente condivide con i follower la gioia di aver sposato Nicola Carraro in questo giorno di 17 anni fa.

Con alcuni scatti che riassumono in un attimo tutta la sua felicità di quel giorno mentre una pioggia di riso raggiunge i sorrisi dei neosposi, la conduttrice di Domenica In ha voluto festeggiare l’anniversario delle nozze rivolgendosi direttamente al marito.

Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano 17 anni di matrimonio

Buon anniversario amore mio …. ti risposerei domani. Poche parole quelle di Mara che confermano tutto l’amore che prova ancora per Nicola Carraro a distanza di 17 anni da quel si. La conduttrice si è detta sempre felice accanto al produttore cinematografico. Nicola ha saputo fare della vita della presentatrice davvero una favola e a confermarlo è stata proprio Mara in diverse interviste.

Oggi per la coppia è un giorno speciale che va festeggiato in maniera particolare. A non passare indifferente, però. è la richiesta della Venier “Ti risposerei ancora adesso”. Nicola, tra l’altro non ha mai nascosto il desiderio di voler convolare di nuove a nozze e di conseguenza questo non esclude un matrimonio bis tra i due a breve.



Gli amori passati di Mara Venir

Mara e Nicola si sono sposati 17 anni fa, ma stanno insieme da oltre 20 anni. Prima di Carraro, Venier era stata sposata già due volte: da giovanissima con Francesco Ferracini, attore da cui ha avuto la figlia Elisabetta, poi con l’attore Jerry Calà, di cui è stata moglie per tre anni.

Solo dopo le nozze con Calà è stata la volta della lunga relazione con Renzo Arbore conclusasi nel 1997. Tolta una breve parentesi con l’attore italoamericano Armand Assante, è poi arrivato Nicola.