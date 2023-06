Love Mi, Luis Sal “appare” durante l’esibizione di Fedez: la reazione del rapper (VIDEO)

Ieri è andato finalmente in onda il concerto di beneficenza organizzato da Fedez intitolato Love Mi e, ad un certo punto, è apparso anche Luis Sal. Come tutti i fan sapranno, quest’ultimo e il rapper hanno avuto delle grosse divergenze nell’ultimo periodo.

I due hanno dato luogo a dei botta e risposta piuttosto piccati attraverso i social che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web. Pertanto, vediamo cosa ha fatto il cantante nel momento in cui è “apparso” il suo ex amico.

“L’apparizione” di Luis Sal al Love Mi

Nel bel mezzo del concerto Love Mi, in platea è apparso Luis Sal proprio mentre Fedez si trovava sul palco intento a conversare con il suo pubblico. Ma in che modo è apparso l’ex collega e amico del cantante? Mediante un cartellone. Alcuni spettatori, infatti, hanno realizzato una grande scritta su di un cartellone che recitava così: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Questa frase è diventata decisamente cult nell’ultimo periodo. In molti, infatti, hanno ironizzato sulla faccenda prendendo in giro Fedez per il modo in cui Luis ha trattato la questione. Ad ogni modo, proprio nel bel mezzo dell’esibizione del cantante, gli autori del cartello lo hanno sollevato in modo che il rapper potesse vederlo. Ebbene, invece di ignorare la cosa, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di commentare in diretta.

La reazione di Fedez

Nel momento in cui Fedez si è trovato dinanzi il cartello con la frase cult di Luis Sal nel bel mezzo della sua esibizione al concerto Love Mi ha reagito in modo un po’ freddo. Il cantante, infatti, si è limitato a dire di aver letto quello che ci fosse scritto ed ha ringraziato gli artefici di questo gesto. Fedez, però, ha liquidato in pochissimi secondi la faccenda, cercando di non dare ulteriore spazio e adito alla cosa.

In molti, infatti, sul web hanno commentato la sua reazione definendola un po’ cringe. Il protagonista, infatti, si sarebbe potuto mostrare un po’ più autoironico ridendoci su e facendo qualche battuta a sua volta, ma così non è stato. Per il momento, Luis non è intervenuto sulla faccenda ed ha totalmente ignorato il concerto organizzato dal suo ex amico e collega. Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle repliche.