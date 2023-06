Terra Amara anticipazioni, ammissione agghiacciante: “L’ho uccisa io”

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi della soap opera assisteremo a dei grandi colpi di scena. Ormai la trama diventa sempre più interessante e nulla può cambiare più la sorte dei protagonisti.

Visto il forte numero di ascolti, la rete ha deciso che per il mese di luglio la serie non sarà sospesa e proseguirà con la regolare programmazione per tutto il mese. Ma cosa ci attende nei prossimi episodi?

Anticipazioni Terra Amara: Behice sa che per lei è arrivata la fine

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che Behice confesserà ciò che tutti si aspettavano da tempo: è stata lei a uccidere Hünkar e l’ha fatto per il disprezzo che provava nei suoi confronti. La zia di Mujgan dopo aver capito di essere stata scoperta si renderà conto che la sua libertà ha le ore contate, così progetterà di fuggire da Çukurova. Metterà alcune cose in una borsa e sarà pronta a scappare via. L’unica cosa che la bloccherà saranno i soldi, ma troverà qualcosa a casa di Saniye e Gaffur.

Dopo aver rovistato ovunque alla fine, sollevando un piatto decorativo appeso al muro, troverà un buco, troverà del danaro. Li prenderà e scapperà via. Intanto, sua nipote scoprirà che la zia ha avvelenato i suoi mariti e che il padre l’ha coperta falsificando dei documenti. Nello stesso tempo, anche Zuleja verrà a conoscenza di tutti i crimini della donna, compreso quello di Hunkar e correrà da Fekeli per raccontagli tutto.

Anticipazioni: Behice con le spalle al muro sceglie di suicidarsi

Behice è in fuga mentre tutti la cercano e mentre la notizia di ciò che ha fatto in passato è giunto sulla bocca di tutti. Fekeli riuscirà a trovarla e riuscirà a starle dietro in auto. La macchina di Müjgan, però, avrà un problema e si fermerà improvvisamente, così la donna sarà costretta a darsela a gambe in mezzo al bosco e li sarà beccata.

Fekeli darà a Behice la possibilità di uccidersi porgendole una pistola, ma la donna invece la punterà contro di lui. Nel frattempo anche Müjgan e Fikret raggiungeranno la donna, e la nipote la pregherà di non sparare a nessuno. La donna è in panico sa benissimo che per lei è finita: per evitare di essere sparata sceglierà di morire con dignità gettandosi dal dirupo, dopo aver ammesso tutte le sue colpe.