LoveMi, “Fedez è il divulgatore della merd*”, durissimo attacco dell’ex concorrente del GFVip

Si è scatenato un vero e proprio putiferio su Fedez in queste ore dopo che un ex gieffino si è scagliato pesantemente contro il cantante rapper. Stiamo parlando di Enrico Silvestrin che non è stato affatto clemente con il giovane. Ma perchè tanto odio?

Anche quest’anno il marito di Chiara Ferragni ha organizzato l’evento LoveMe. Dopo il grande successo dello scorso anno, Fedez è tornato sul palco emozionando i suoi fan. Tantissimi ad attenderlo e a sostenerlo. Tra i presenti ovviamente anche sua moglie. Eppure Silvestrin ha avuto da ridire e non poco…

Fedez umiliato e criticato da un ex gieffino: parole pesantissime

LoveMi 2023 porterà tutti i ricavati all’associazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei bambini. Il numero solidale 45596 sarà attivo fino al 2 luglio. L’evento ha preso il via su Italia 1 e, tra i commentatori dei social è comparso anche un Enrico Silvestrin arrabbiato che ha sparato a zero sull’evento organizzato da Fedez.

Parole davvero pesanti che hanno indignato e che stanno facendo il giro del web. Ecco cosa ha scritto l’ex gieffino: Stammerda andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della merd* di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura.

Enrico Silvestrin massacra Fedez: cosa c’è dietro ?

” Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro, ha chiosato ancora.”

Enrico Silvestrin ha parlato al “pubblico con l’Autotune” che stava affollando Piazza del Duomo a Milano. A chi, quindi, gli ha chiesto di donare invece di criticare, ha risposto seccamente: “Qua c’è da donare a quelli in piazza”.Per ora ancora non si è capito il motivo di tanto odio verso il cantante rapper. Chissà cosa risponderà Fedez adesso.