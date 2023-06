Oroscopo 1° luglio 2023: Vergine un po’ tesi, Pesci contraddittori

Le previsioni dell’oroscopo del 1° luglio invitano i Toro ad essere audaci e a non perdere tempo. Per i Sagittario ci sono buone nuove in arrivo, quindi è il caso di cominciare con il piede giusto questo nuovo mese

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi sentite un po’ soli, ma questa è solo una vostra percezione momentanea. Cercate di apprezzare di più il valore delle persone che avete accanto, invece, che inseguire quelle impossibili o che non meritano.

Toro. Non è tempo di aspettare, ma bisogna cogliere al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino. In amore potete concedervi qualche piccola soddisfazione.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 1° luglio vi invitano ad essere un po’ più accondiscendenti dal punto di vista sentimentale. Ricordate che è necessario sempre venirsi in contro per arrivare ad un obiettivo comune.

Cancro. Ci sono delle buone opportunità all’orizzonte, ma dovete cercare di essere audaci e, soprattutto, più scaltri e veloci delle persone che vi circondano. Siate risoluti e pieni di voglia di fare.

Leone. Molto alta la possibilità di perdere la pazienza in questi giorni, quindi, è opportuno essere cauti. Soprattutto nei rapporti professionali non dovete esagerare. I rapporti di coppia stabili non dovrebbero essere scalfiti.

Vergine. Ci sono delle tensioni nell’aria che potrebbero riguardare sia la sfera privata sia quella professionale. Meglio evitare le polemiche, soprattutto per quanto riguarda i rapporti lavorativi.

Previsioni 1° luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete avuto qualche momento di cedimento, adesso è tempo di rialzarsi e di mettersi all’opera. Una persona a voi cara potrebbe stufarsi dei vostri comportamenti altalenanti. Datevi una calmata.

Scorpione. Chi è in attesa di un cambiamento farebbe bene ad alzarsi le maniche e fare da sé. Non aspettate che le cose piovano dal cielo, in quanto questo potrebbe non avvenire, o comunque non essere soddisfacente.

Sagittario. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 1° luglio, i nati sotto questo segno dovrebbero cominciare con il piede giusto questo mese. Ci sono degli ottimi propositi, quindi, approfittatene.

Capricorno. Le stelle sono un po’ ballerine, ma non demordete. La cosa importante è darsi sempre da fare e donare il massimo. Quando vi guardate allo specchio, infatti, avete bisogno di sentirvi in pace con voi stessi.

Acquario. Attenti alle nuove esperienze che potrebbero lasciare il segno. Le stelle sono piuttosto favorevoli dal punto di vista sentimentale, ma meglio non portare troppo per le lunghe certe situazioni.

Pesci. Non siete molto coerenti in questo periodo, ma forse sarebbe opportuno fermarsi un attimo prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi. La Luna è opposta, quindi, state lontani dalle polemiche.