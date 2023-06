Barbara D’Urso parte per un nuovo progetto lontano dalla tv: ecco di che si tratta

In queste ore, Barbara D’Urso ha annunciato ai suoi fan di essere in procinto di partire per un nuovo progetto. La conduttrice ha portato a compimento l’edizione di quest’anno di Pomeriggio 5 e, come di consueto, si è allontanata dal mondo della tv.

La sua intenzione, però, non è affatto quella di stare ferma, anzi. La conduttrice ha pubblicato dei contenuti in cui ha dichiarato di essere alle prese con un altro dei suoi “paini a”. Vediamo di che si tratta.

Barbara D’Urso annuncia il suo nuovo progetto

Barbara D’Urso è pronta a prendere parte ad un nuovo progetto che esula totalmente dal mondo della tv. La presentatrice ha registrato delle Instagram Stories in cui è apparsa all’interno di un bagno di una struttura molto lussuosa. In sua compagnia c’era un’altra donna, che collaborerà con lei in questo nuovo progetto. Lady Cologno si è limitata a dire di essere fisicamente in partenza.

Lei e la sua collaboratrice sono salite su di una specie di furgone alla ricerca di tante cose belle. Per dare qualche indizio in più ai suoi fan, Barbara ha detto di avere con sé la sua valigia, la borsa di paglia e di essere diretta in Costiera per fare scouting location. Le due donne, dunque, si sono avventurate a bordo di un bolide per cimentarsi in una nuova ed esilarante avventura.

Ecco cosa dovrebbe fare Lady Cologno

Nel video pubblicato da Barbara D’Urso per annunciare la partenza di questo nuovo progetto, la donna è apparsa in pigiama, ma con i tacchi alti ai piedi. Il suo look, decisamente atipico e anticonvenzionale, ha fatto storcere il naso a molte persone, le quali non sono riuscite ad esimersi dal commentare e dal prendere in giro la presentatrice. Sempre in tali clip, poi, si vedono Barbara e la sua collega intente a selezionare delle decorazioni per degli eventi.

Al momento, dunque, non è chiaro a che cosa stia per prendere parte Barbara D’Urso, ma quasi certamente in questi giorni ci saranno degli aggiornamenti in merito. Molto probabilmente, però, la donna pare si cimenterà in un’avventura legata al mondo dell’organizzazione degli eventi. L’estate, dunque, si prospetta molto piena di impegni per la donna, tuttavia, sicuramente si ritaglierà anche un po’ di tempo libero per godersi un po’ di vacanze.