Due ex di Uomini e donne insieme: “Si sa da sempre”. Hanno mentito e preso in giro tutti”. Gianni Sperti non si sbagliava

Non si placano le polemiche su due ex partecipanti di Uomini e donne. Negli ultimi giorni però alcuni video non lasciano più dubbi e confermano le tante voci circolate in rete da tempo sui due ex protagonisti del trono over.

Stiamo parlando di Gianni Sperti e di Anna Tedesco. Dopo la presunta smentita dell’ex dama ecco però che un nuovo video è diventato virale…

Uomini e donne: un nuovo video di Giorgio e Anna scatena il web

Cosa succede tra i due ex volti di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Anna Tedesco? Un video sta scatenando i telespettatori da anni convinti che tra loro ci sia sempre stato qualcosa di più di una semplice amicizia. Gemma Galgani non ha mai digerito lo stretto legame che il suo ‘Gabbiano’ aveva con Anna. E nello studio di Canale 5 c’è sempre stato il sospetto che i due fossero amanti.

In particolare, Gianni Sperti. Ora però sembrano che i ude ex partecipanti di Ued non voglaino più nascondersi. Giorgio e Anna da diverse settimane stanno condividendo giornate e serate assieme. Ma non solo, viaggi, cenette romantiche, passeggiate pomeridiane e anche atteggiamenti intimi che mostrerebbe che tra loro due c’è altro…

Ma a scatenare oggi i fan del noto programma di Maria De Filippi è stato un video condiviso dall’ex dama nella giornata di ieri. Anna ha pubblicato un filmato in cui appare spensierata con Manetti. I due si mostrano proprio come una coppia, mentre scattano foto e mangiano al ristorante.

Manetti e la Tedesco hanno sempre mentito? Scatta la polemica

Una bella amicizia che dura ormai da anni oppure è in corso una vera e propria relazione amorosa tenuta nascosta a tutti fino ad oggi? I due ex volti storici di Uomini e Donne hanno sempre dichiarato di non essere una coppia, ma di essere semplicemente due grandi amici. Questo anche quando nel programma arrivavano segnalazioni sul loro conto.

Infatti, a puntare sempre il dito contro di loro Gianni Sperti che non ha mai creduto nella loro semplice amicizia. Intanto, al momento nessuno dei due diretti interessati è intervenuto nel chiarire la situazione e quindi non possiamo parlare di storia a tutti gli effetti.