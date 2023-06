Uno Mattina Estate, gelo in studio. Tiberio una furia contro l’ospite: la frase agghiacciante lo costringe a chiudere tutto

E’ accaduto un vero e proprio scandalo poche ore fa sulla rete Rai durante la diretta di Uno Mattina Estate. Possiamo definirlo uno scandalo dato che Tiberio Timperi prima si è arrabbiato e poi si è scontrato duramente contro l’ospite…

Il gelo in studio è calato nel momento in cui si stava parlando degli italiani che vivono in solitudine. Appoggiandosi ai dati Istat, De Masi e l’esperta di statistiche Laura Sabbadini hanno commentato il fenomeno che, numeri alla mano, registra che l’11% dei genitori è single.

Uno Mattina estate: gelo in studio per la frese della professoressa

Secondo l’esperta negli ultimi anni sono aumentate le donne single. Questo perchè di conseguenza sono molte le donne che sposano uomini più grandi. A questo punto è intervenuto De Masi con una battuta alquanto opinabile, per usare un eufemismo: “In Italia abbiamo 800 mila vedovi e 3.5 milioni di vedove.

La professoressa non lo ha detto furbescamente. Le donne campano quattro anni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”. A questo punto è intervenuto nell’immediato Timperi, che stizzito lo ha invitato a riflettere bene su ciò che stesse dicendo l’ospite. Ma non contenta, la professoressa ha continuato lo scambio di battute: “Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere”. “E volevate pure la buona salute?”, la controreplica del sociologo.

Tiberio Timperi costretto ad interrompere il collegamento

Vista la situazione e dopo aver capito subito la brutta figura fatta in diretta, Tiberio ha cercato di evitare il peggio chiudendo il collegamento e invitando i due ospiti a continuare il loro scambio di pensiero in privato, magari telefonicamente.

Da vecchia volpe quale è del piccolo schermo, il conduttore ha compreso in un amen il terreno scivoloso in cui il dialogo è piombato. Da sottolineare che l’episodio si è svolto in un clima goliardico e non teso, ma la frase sullo sfruttamento, al di là delle risate, è stata scandita a chiare lettere.