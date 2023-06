Temptation Island 2023, anticipazione bomba: Isabella avrebbe tradito Manuel nel resort

La coppia di Temptation Island 2023 formata da Manuel e Isabella è senza dubbio quella che sta facendo discutere di più. Tante sono le segnalazioni sui due, ma anche tanti sono i pettegolezzi che stanno circolando anche dentro il resort.

In particolar modo nel mirino è finita proprio Isabella. La giovane per molti oltre ad avere un bruttissimo carattere pare abbia anche tradito il compagno… Ma andiamo a vedere insieme cosa è emerso.

Temptation Island: Isabella nel mirino del web

Nel corso della settimana, Manu ha manifestato il suo disagio per le continue critiche che Isabella rivolge al suo lavoro, evidenziando una sensazione di incomprensione e frustrazione. Inoltre, è emersa una segnalazione riguardo a un presunto tradimento da parte della ragazza che ha alimentato ancora di più questa sorte di odio che si è creata nei suoi riguardi.

In tanti sui social ogni giorno si scagliano contro la bionda, per il suo modo di fare attezzoso e sopratutto per le strane richieste che fa al fidanzato. Manuel a tal proposito ha raccontato che la compagna non è mai contenta di tutto quello che fa, facendogli notare quanto la sua vita sia praticamente “il nulla”.

Isabella ha davvero tradito Manuel? Spunta la clamorosa segnalazione

Tuttavia, recentemente è emersa una segnalazione che getta un’ombra sul rapporto di Isabella e Manu. Una fan di Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram, confermando le lamentele di Manuel e suggerendo che Isabella potrebbe tradirlo:

“Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island 2023. Beh, fosse solo il problema che lei pare sia classista… Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che da un bel po’ abbia un ‘amico’ speciale.”

Insomma, per dirla tutta pare che la concorrente del reality abbia un amante… Ovviamente, al momento prendiamo il gossip per le pinze dato che non ci sarebbero certezze su quanto riportato.