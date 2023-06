Annalisa si è sposata, matrimonio segreto con Francesco Muglia, depistaggio riuscito! Tutti i dettagli

Si parlava da giorni delle nozze di Annalisa e quel momento tanto atteso è finalmente arrivato. La cantante che in questo momento ottenendo un successo clamoroso ed è in uno dei momenti più alti della sua carriera.

A quanto pare anche la sua vita privata procede a gonfie vele, dato che poche ore fa, depistando tutti ha sposato il suo storico compagno Francesco. Ma vediamo insieme cosa è trapelato

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati: le nozze top secret

Il matrimonio tra Annalisa e Francesco si è svolto nella giornata di ieri, venerdì 29 giugno, come riporta oggi Il Messaggero. I neo sposi hanno scelto di sposarsi ad Assisi, luogo di culto per eccellenza nonché una delle location care al neo marito di Annalisa per l’amicizia che lo lega a uno dei frati del sacro convento. A sposarli è stato padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro.

A metà maggio erano uscite le pubblicazioni mai però confermate dalla coppia, a due anni dalla loro unione. Una relazione nata e cresciuta all’ombra, nella massima discrezione, protetta dalla stampa e dai flash. Dopo la cerimonia religiosa la coppia ha atteso circa un’aottantina di ospiti, alla Locanda del Cardinale, un ristorante in centro”.

I dettagli sulle nozze depistate

Mentre in radio, nei locali e nelle manifestazioni canore dell’estate imperversa la sua Mon Amour, con lo straordinario successo che è riuscita a scatenare, divisa tra un lui ed una lei immaginari, Annalisa Scarrone, 37 anni, segretamente ha detto si al suo suo sposo Francesco Muglia, nella Basilica di San Francesco ad Assisi.

Secondo alcune fonti che abitano nei pressi della Basilica di San Francesco, i neo sposi avrebbero detto il fatidico “sì” intorno alle 18:30. La coppia si è conosciuta nel 2016, durante un evento per Costa Crociere, azienda di cui Francesco è vice presidente dell’area marketing, e da allora non si sono mai lasciati