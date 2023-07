Tali e Quali, in onda imitazione di Costanzo: pubblico grida allo scandalo: Conti costretto a chiamare Maria

Venerdì sera, 30 giugno, su Rai 1 è andata in onda una replica della seconda puntata di Tali e Quali, lo show di Carlo Conti andato in onda lo scorso anno. Nella puntata in questione, è stato possibile rivedere il conduttore affiancato dai tre giudici che hanno valutato gli undici concorrenti in gara: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Insieme a loro, poi, era presente anche un quarto giudice d’eccezione, ovvero Massimo Lopez, che, per l’occasione aveva vestito i panni di Maurizio Costanzo. Chiaramente, la puntata è stata registrata prima della morte dello storico conduttore, e prima della messa in onda ha voluto precisare alcune cose.

Carlo Conti nella bufera per la replica di Tale e Quale con Costanzo

Possiamo dire che Carlo Conti si è trovato quasi costretto a dire due parole prima che si scatenasse il putiferio. Il conduttore di Tale e Quale show ha fatto presente al pubblico, mandando in onda un video messaggio, che lui e la regia hanno pensato molto prima di trasmettere questa replica dello show.

Tutti però alla fine hanno deciso che dato che Maurizio Costanzo è stato un grande presentatore, è giusto mandarlo in onda, in quanto resterà per sempre un icona, un mito… E quanto pare anche Maria De Filippi si è trovata d’accordo con lui.

La polemica sui social inutile!

Come in molti sanno, la De Filippi e Carlo sono molti amici anche fuori dalla televisione. Per questo, è quasi certo che il conduttore abbia chiesto in privato alla collega cosa ne pensasse della replica. Chiaramente, nel caso questa telefonata fosse avvenuta, Maria avrà dato la sua benedizione e avrà risposto di trasmettere la puntata.

Intanto, però, sui social si è scatenato il caos. In tanti sono rimasti un po’ confusi nel vedere l’imitazione, chiedendosi immediatamente se si trattasse di una replica. Probabilmente, qualcuno si sarà perso il messaggio iniziale del presentatore …