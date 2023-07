Terra Amara, le anticipazioni turche sconvolgono il pubblico italiano: l’hanno smascherata

Dopo lo spavento iniziate fatto prendere ai fan sulla possibile sospensione di Terra Amara a luglio ed agosto per non perdere ascolti, la programmazione della serie continua con grandi colpi di scena. Ad oggi siamo arrivati dunque alla terza stagione e mentre in Italia tutti pensano che quello di Zuleyha sia stato un tentativo di suicidio ben presto le cose cambieranno.

Stando alle anticipazioni turche di Terra Amara pensando di non essere ascoltata la protagonista confesserà a Gulten che è stata Mujgan a spararle. Sermin da dietro la porta ascolterà tutto e lo riferirà a Demir. Quest’ultimo si precipiterà a casa di Yilmaz e Fekeli per affrontare la questione e tra tutti i membri della famiglia.

Terra Amara anticipazioni: scontro di fuoco tra Demir e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che i prossimi episodi saranno decisivi per la sorte di una persona. Demir dopo aver ascoltato tutto si dirigerà da Yilmaz e li avrà un duro confronto con lui. Presente sarà anche Mujgan che all’inizio resterà in silenzio.

Lo Yaman lancerà pesanti accuse al giovane Akkaya che nel frattempo è senza parole. A difendere la dottoressa ci penserà invece Behice che accuserà tra l’altro il marito della nipote di non saper prendere le difese della donna. La zia ricorderà ad Ali Ramet che quella sera lui l’aveva vista uscire dal bagno e dunque in casa. Ma l’uomo avrà un flash e ricorderà di aver notato dei lividi sul braccio della donna.

Anticipazioni: ormai la verità è vicina

Fekeli stanco di tutta questa situazione decide di parlare in privato con Mujgan e Behice. Intanto Yilmaz correrà dietro Demir nella speranza di non fargli raccontare tutto alla Polizia e al Procuratore e provare a trovare un’altra soluzione che non rischi di lasciare il piccolo Kerem Alì senza la madre.

La situazione precipiterà ancora di più quando sarà lo stesso Yilmaz ad affrontare la moglie visto che lo strappo sarà sempre più grande. Infine Zuleyha verrà convocata dalla Polizia per confermare o meno la versione che ha dichiarato in precedenza