Un posto al sole anticipazioni al 10 luglio 2023: Rossella tradisce Riccardo, Marina indaga sul legame tra Lara e Ida

Continua con grande successo la programmazione serale di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap in onda dal 3 al 10 luglio rivelano che amori e tradimenti saranno al centro della narrazione. Rossella, dopo un goffo tentativo di fare da Cupido tra Nunzio e Ada, finirà per baciare il giovane Cammarota.

Nel frattempo Eugenio si dirà stanco di Viola. Ma non solo, per i sostenitori di Roberto e Marina,le notizie saranno pessime. Il loro rapporto sembrerà infatti giunto al capolinea, così come quello tra Clara ed Eduardo. a Nello stesso tempo però la Giordano pare abbia iniziato a capire qualcosa sulla Martinelli e per questo motivo vuole indagare sul rapporto che la lega a Ida.

Un posto al sole anticipazioni al 10 luglio: Rossella tradisce Riccardo

Nel corso dei prossimi episodi Rossella e l’infermiera Ada stringeranno un legame a causa del rapporto conflittuale con il nuovo primario Luca De Santis. Questa amicizia farà aprirà un nuovo spiraglio alla ragazza. Infatti entrambe si recheranno al Vulcano e qui l’infermiera mostrerà un certo interesse per Nunzio .

Ross proverà a spingere il ragazzo a flirtare con la sua amica, ma finirà solo per indispettire Cammarota. Quando la giovane dottoressa gli chiederà spiegazioni, i due litigheranno per poi lasciarsi andare ad un lungo bacio passionale.

Intanto, come si è potuto notare negli episodi precedenti, tra Viola ed Eugenio le cose si sono messe malissimo. A quanto pare però quest’ultimo smetterà di comportarsi in modo pacato e chiederà conto alla moglie del suo atteggiamento. Nicotera mostrerà un lato di sé a cui gli spettatori non sono abituati e potrebbe mettere la moglie dinanzi ad un bivio.

Marina vicino alla verità?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che le bugie di Lara potrebbero avere le ore contate. Marina ha iniziato a capire che c’è qualcosa che non va sopratutto dopo che ha notato che Ida è molto affezionata a Tommaso.

Questo comportamento della nuova arrivata infatti non è passato inosservato e la Giordano ha deciso di indagare. Per farlo vuole interrogare Silvana e capire il perchè è stata improvvisamente licenziata da Lara e soprattutto se ha notato qualcosa di strano.Riusciranno entrambe a smascherarla?