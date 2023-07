Oroscopo 4 luglio 2023: Gemelli combattivi, Sagittario rassegnati

Le previsioni dell’oroscopo del 4 luglio invitano i Bilancia a tenere gli occhi aperti e a non fidarsi di tutti. Gli Ariete sono in una fase di transizione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Molti dei nati sotto questo segno stanno affrontando una fase transitoria che potrebbe portare alla nascita di alcune problematiche. Lo spirito di adattamento fa parte di voi, quindi, sfruttatelo al massimo.

Toro. I nati sotto questo segno devono impegnarsi molto per riuscire a realizzare alcuni obiettivi a cui si sta lavorando da tempo. Cercate di non essere troppo selettivi in amore, altrimenti c’è il rischio di sortire L’effetto inverso a quello che desiderate.

Gemelli. Siete molto combattivi e determinati. L’Oroscopo del 4 luglio vi invita a continuare ad inseguire i vostri obiettivi e vedrete che riuscirete ad avere delle belle soddisfazioni. Non vi arrendete.

Cancro. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma dovete essere concentrati sul vostro futuro. Cercate di tenere gli occhi aperti e non siate troppo polemici. In amore dovete lasciarmi andare e venire incontro un po’ di più alle esigenze del partner.

Leone. Chi sta affrontando un momento di transizione potrebbe trovarsi un po’ in difficoltà. Le stelle vi invitano a guardare oltre il vostro naso in modo da fare delle scoperte piuttosto interessanti.

Vergine. Questo non è il momento di essere polemici. Soprattutto in amore dovete cercare di essere più lungimiranti. Non arrendetevi al primo anno che potreste ricevere in ambito professionale e lottate per andare avanti per la vostra strada.

Previsioni 4 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere. Sia in amore sia nel lavoro è importante tenere gli occhi ben aperti perché non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in modo sincero.

Scorpione. I sacrifici saranno ricompensati, quindi, datevi da fare e non abbiate paura. Siete un po’ distratti dal punto di vista lavorativo, quindi è necessario rimettersi un po’ in sesto in modo da non incappare in errori spiacevoli.

Sagittario. In ambito sentimentale siete un po’ rassegnati. Cercate di non perdervi in chiacchiere e andate più dritti al punto. L’Oroscopo del 4 luglio vi vuole più audaci e coraggiosi.

Capricorno. Il coraggio di voltare pagina e di cimentarvi in nuove avventure non vi manca di certo. Ricordate, però, che anche voi siete fatti di carne e ossa, per tale ragione potreste avere dei momenti di sconforto. Accogliete questi momenti e non scappate.

Acquario. Siete molto determinati. Quando vi potete un obiettivo difficilmente riuscirete a distrarvi. In amore ci vuole maggiore spirito d’iniziativa per riuscire a tenere ardente la fiamma del desiderio. Nel lavoro siete molto precisi.

Pesci. Giornata un pochino turbolenta quella di oggi, meglio essere cauti e non prendere delle decisioni con troppa fretta. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno tenere gli occhi ben aperti e non darsi per vinti.