Temptation Island, spoiler clamoroso di Bisciglia: “A breve accadrà qualcosa mai vista prima”

Stasera va in onda con grande attesa la seconda puntata di Temptation Island. Il programma è tornato in prima serata e possiamo dire conquistando totalmente i telespettatori.

Come sempre a mettersi in gioco tante coppie che hanno scelto di mettere alla prova il proprio amore. E parlando di spoiler, ecco che Filippo Bisciglia ha rivelato qualcosa di particolare.

Filippo Bisciglia lancia lo spoiler bomba!

In una recente intervista Filippo Bisciglia ha parlato di questo suo grande ritorno sul piccolo schermo, senza nascondere l’ansia e la paura che ha avuto. Nello stesso, ha voluto dare un piccolo spoiler ai fan, annunciando che nei prossimi episodi accadrà qualcosa di inaspettato: “Succederà qualcosa che non era mai accaduto prima”, ha fatto sapere.

Per il momento non si sa nel dettaglio di cosa si tratta, ma il pubblico lo scoprirà in queste settimane. Il cast di questa edizione piace molto a Filippo, in quanto ci sono coppie che provengono da tutta Italia e ognuna ha la sua storia. E per questo il ringraziamento va a chi si occupa di selezionare i partecipanti, compreso Maria De Filippi.

Temptation Island, il programma è tornato e ha conquistato tutti

L’attesa è stata tanta per i telespettatori più affezionati al programma dell’estate di Canale 5, e lo stesso per l’episodio che tra poche ore andrà in onda. Le anticipazioni hanno parlato di un falò anticipato per una coppia e quindi questo significa che qualcuno potrebbe lasciare il programma. Inoltre, non mancheranno i colpi di scena e tutto può succedere.

Nel frattempo, Bisciglia ricorda che anche durante le passate edizioni i dati degli ascolti televisivi erano ottimi e questo non fa altro che ben sperare per il futuro. Infine, prima di concludere ha svelato anche un piccolo aneddoto insegnatogli da Maria De Filippi. Pare che, quando legge le storie e non viene ripreso la fa da alzato e gesticolando anche le mani. Questo lo aiuterebbe ad essere piùcoinvolgente.