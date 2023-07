Barbara D’Urso come sta dopo l’addio a Mediaset? Luxuria svela: “L’ho sentita, ecco che ha detto”

In molti saranno curiosi di sapere quale sia stata la reazione di Barbara D’Urso all’estromissione improvvisa da Mediaset. Ad intervenire sulla faccenda è stata una sua cara amica, nonché quasi ospite fissa delle sue trasmissioni. La persona in questione è Vladimir Luxuria.

Quest’ultima ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha fatto delle confessioni davvero molto interessanti. Nel dettaglio, si è soffermata sulla reazione avuta dalla donna nell’apprendere la notizia che ha spiazzato tutti.

Che ha detto Vladimir Luxuria sulla telefonata avuta con la D’Urso dopo la decisione Mediaset

Come avrà reagito Barbara D’Urso alla notizia inerente la sua cacciata da Mediaset? La donna non si è ancora espressa a riguardo, pertanto, la curiosità è tanta. Vladimir Luxuria ha ammesso di aver sentito la conduttrice ed ha ammesso di non voler entrare nel merito della faccenda. Alla domanda diretta inerente il possibile malcontento della D’Urso, Vladimir ha risposto dicendo di preferire non intervenire.

Ad ogni modo, la protagonista non ha potuto fare a meno di dire che la notizia ha spiazzato tutto, conduttrice compresa. Malgrado questo, però, Luxuria ha ammesso che una donna dalle qualità di Barbara D’Urso non si darà certamente per vinta. Sicuramente molto presto si apriranno per lei nuove opportunità e nuovi scenari, pertanto, non c’è da demoralizzarsi. In ogni caso, lo stravolgimento che riguarderà Pomeriggio 5 ha lasciato tutti di sasso.

Cosa farà adesso Barbara?

Nel corso dell’intervista, poi, Vladimir Luxuria ha anche ammesso che Barbara D’Urso si è sempre comportata bene nei riguardi di Mediaset e di tutti i suoi collaboratori. A tal riguardo, ha detto che la presentatrice ha sempre assunto un atteggiamento gentile e garbato nei riguardi di tutte le persone che hanno lavorato con lei. Partendo dai collaboratori dello studio, alla regia, ai truccatori, i parrucchieri e chi più ne ha più ne metta.

Tuttavia, Barbara D’Urso non va d’accordo esattamente con tutti i suoi ex colleghi in Mediaset. Ebbene, a tal riguardo, Vladimir ha ammesso di non potersi sbilanciare sulla faccenda. In ogni caso, adesso Barbara sicuramente si cimenterà in nuove avventure e non esiterà a condividere tutto con i suoi adorati fan di Instagram. Al momento, però, la conduttrice ha preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio. A tal riguardo, infatti, è sparita dai social da giorni. Non resta che attendere per vedere quando tornerà, cosa dirà.