Svelato il finale anche di un’altra coppia di Temptation Island: “Sono in vacanza insieme”

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island e subito dopo sul web sono trapelate indiscrezioni per quanto riguarda il finale di qualche coppia. Tra i protagonisti più discussi ci sono stati certamente Isabella e Manu, i quali hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Anche altri due protagonisti pare siano usciti dal programma insieme e stiamo parlando di Gabriela e Giuseppe. Come se non bastasse, però, sul web sono trapelate informazioni anche su altri due protagonisti. Ecco di chi si tratta.

Lieto fine per molte coppie di Temptation Island

L’edizione di quest’anno di Temptation Island sembra si stia concludendo nel migliore dei modi per diverse coppie. Malgrado le discussioni e le delusioni di cui fidanzati e Fidanzate si stanno rendendo protagonisti, pare che, alla fine, l’amore stia trionfando. In realtà sul web c’è chi sospetta che molte coppie abbiano deciso di prendere parte al programma solo per visibilità e che quindi stiano fingendo. Di questo ne è assolutamente convinto Alessandro Rosica.

Mediante degli sfoghi su Instagram, infatti, l’esperto di gossip ha preso di mira più di una coppia di Temptation Island ed ha svelato anche il finale di molti di loro. Come tutti sapranno, il reality show è registrato. Ad oggi, infatti, fidanzati e fidanzate sono già a casa, pertanto, le sorti sono state decise. Ebbene, a quanto pare Rosica è a conoscenza di alcuni scoop.

Ecco velato il finale di un’altra coppia

A tal riguardo, il protagonista ha svelato che anche un’altra coppia di Temptation Island, oltre alle due sopracitate, abbia avuto un finale “lieto”. Loro sono Mirko e Perla. Alessandro li ha attaccati duramente dicendo che, in realtà, i due non stanno facendo altro che fingere. Tutte le scenate a cui stanno dando luogo sono del tutto fasulle e prive di fondamenta. In realtà, anche loro non si sarebbero mai lasciati realmente e sarebbero usciti dal programma insieme.

Come se non bastasse, poi, Rosica ha anche svelato che, attualmente, Mirko e Perla sarebbero felicemente in vacanza insieme. Al momento, però, non vi sono conferme ufficiali e queste restano solo delle mere dichiarazioni di Alessandro Rosica. Sul web, però, in molti sono rimasti un po’ delusi dal comportamento di alcuni concorrenti del programma, i quali pare stiano avendo delle reazioni un po’ teatrali.