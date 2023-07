Isabella Ricci e Fabio Mantovani, nuove clamorose rivelazioni sul divorzio: “Centra Gemma Galgani”

La fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne sta ancora facendo discutere sui social network. Fino a questo momento non si era capito realmente cosa fosse successo tra i due ma quel che è certo è che per arrivare alla separazione legale qualcosa di grave è accaduto.

In queste ore sono emersi nuovi retroscena, che vedono accuse gravissime e per questo motivo vanno prese con le pinze. Va anche detto che in queste ore l’ex cavaliere sembra dare conferme sugli ultimi rumor, che vedono Isabella nel caos. C’è chi ora addirittura è certo di poter dare ragione a Gemma Galgani, la quale non ha mai visto di buon occhio la Ricci.

Isabella Ricci ufficializza il divorzio con Fabio Mantovani

Nelle scorse settimane Isabella Ricci dopo mesi di silenzio ha fatto sapere che lei e Fabio si sono separati. Dopo un anno di matrimonio e tanti sogni nel cassetto i due si sono detti addio per sempre. Ma cosa è successo di così pesante da portarli alla rottura?

Beh, l’ex dama ha fatto sapere di essere rimasta molto delusa da questa relazione ma senza scendere nei dettagli… Intanto, in queste ore sono spuntati fuori altri retroscena particolari che mettono in cattiva luce proprio la Ricci...

Amedeo Venza lancia la bomba: Fabio Mantovani “annuisce”

A lanciare l’indiscrezione Amedeo Venza. L’esperto di gossip si è scagliato contro l’ex dama di Uomini e Donne. A detta sua, la Ricci avrebbe investito a Dubai e poi abbandonato Fabio nel momento perfetto e senza alcuna motivazione valida.” Mi sa che aveva ragione Gemma. Questa i drammaturghi ogni volta! Perchè non racconta che ha investito a Dubai e che aha abbandonato Fabio nel momento giusto senza motivo?”. E se queste sono le parole di Amedeo, ecco che anche Fabio Mantovani ha detto la sua, lasciando intendere che un velo di verità ci sia.

L’ex cavaliere ha scritto sui social che le voci che circolano in rete erano cose private del loro matrimonio e che lui fino ad oggi non ha mai parlato con nessuno. “Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente.”