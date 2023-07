Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in viaggio di nozze ma “dimenticano” in figlio: è bufera!

Dopo le nozze celebrate lo scorso 20 giugno, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si stanno concedendo qualche giorno di relax a Miami. Tutto normale se non fosse per il fatto che la coppia sia partita senza il figlio Thiago, nato pochi mesi fa.

I neo sposi hanno scelto l’America per le loro prime settimane da marito e moglie, e ogni giorno postano sui social diversi scatti di questi giorni e anche la mancanza del figlio, che inizia a farsi sentire. Inutile dire però la bufera che si è scatenata sui social

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi: il viaggio di nozze fa discutere e non poco

Lo scorso 20 giugno, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono giurati amore eterno davanti ad amici e familiari, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa nella quale scelsero di sposarsi anche Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo la celebrazione, la coppia ha accolto amici, familiari e parenti alla Villa Miani. Un evento davvero pazzesco con addirittura tre cambi d’abito della sposa.

Come mostrano i numerosi scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram, l’influencer e il marito, calciatore della Lazio, sono in vacanza a Miami. Nella città americana stanno trascorrendo i loro primi giorni da sposati, in un romantico viaggio di nozze all’insegna del sole, del mare, del relax ma anche di qualche attività sportiva. Le foto mostrano Chiara Nasti e Mattia Zaccagni prima a cena in un ristorante dalla vista mozzafiato, poi su uno scooter ad acqua, ed infine passeggiare per vie della splendida città.

La neo coppia di sposi parte ma senza il figlio Thiago

Tutto normale come da tradizione se non fosse che la neo coppia sia partita senza il loro figlioletto Thiago. Infatti, dando uno sguardo ai commenti ricevuti sotto ai post di entrambi sono tanti gli utenti che si sono scagliati contro Chiara e Mattia. Inoltre, la Nasti a distanza di qualche giorno ha iniziato a sentire la mancanza del figlio e lo scritto sui social.

Beh, qui si è scatenato il panico perchè in molti le hanno fatto notare un particolare. Non si è mai visto che una coppia di ragazzi sposati in viaggio per il matrimonio partisse senza figli. Ma vi rendete costo cosa avete fatto? Ecco, quando uno ha i soldi, ha scritto ancora un altro. E’ inutile che ti lamenti che ti manca Thiago adesso, lo portavi con te…, ha chiosato un haters.