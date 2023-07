Aria pesante in casa di Albano, Loredana Lecciso vuota il sacco: “Nessuno meritava tutto questo”

Non c’è pace per Al Bano Carrisi che purtroppo a distanza di anni non riesce ancora a trovare un punto di incontro tra le due donne più importanti della sua vita. Loredana Lecciso e Romina Power continuano a farsi la “guerra” cosa che a Carrisi assolutamente non piace.

Si è parlato tante volte di litigi ed incomprensioni tra i due ed ecco che di recente è accaduto ancora una volta qualcosa che ha turbato il cantautore. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Ancora guerra tra Loredana Lecciso e Romina Power

Tra la prima e la seconda donna di Al Bano, però, non c’è mai stata grande simpatia e i ben informati raccontano di una serie di dissidi tra la Power e la Lecciso. Se la prima non ha mai fatto mistero della sua antipatia per la rivale, la seconda ha sempre provato a spegnere le polemiche facendo un passo indietro.

Lo scorso 20 maggio, Al Bano Carrisi ha compiuto ottanta anni e, per l’occasione è stato organizzato il concerto “4 volte 20”, trasmesso anche in prima serata su Canale 5. Come ben si è visto accanto a lui c’era tutta la sua famiglia, Romina i figli avuti da lei ma anche quelli della Lecciso. L’unica grande assenza quella di Loredana. Una non presenza che si è fatta sentire eccome, dato che tutti i giornali di gossip ne hanno parlato. Ma per quale motivo non ha preso parte alla festa.

Secondo indiscrezioni trapelate tra i ben informati e poi confermate dalla compagna di Al Bano, la sua assenza era dovuta ad una imposizione dell’americana. Infatti, pare che la Power abbia preteso che la Lecciso rimanesse a casa. Lo stesso, è successo anche qualche anno prima con l’evento Nel sole, andato in onda sempre sulla rete ammiraglia.

Loredana Lecciso conferma il veto della Power: I miei figli non lo meritavano

Intervistata dal settimanale Nuovo, Loredana ha confermato le voci sul veto imposto da Romina Power per quella serata che doveva essere semplicemente dedicata ad Al Bano. “Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare un minimo di tregua alle ostilità…”, ha commentato la showgirl.

Loredana non ha nascosto che ha deciso di restare a casa per i suoi figli, in quanto quest’ultimi non meritavano affatto di essere turbati da polemiche inutili. Ad oggi, sottolinea la compagna di Al Bano va avanti con le sue certezze di donna e di madre, e soprattutto per il grande amore che la lega a Carrisi.