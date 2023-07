Oriana e Daniele, è finita malissimo: cacciati dal locale! Mani addosso”: indiscrezione shock

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo). E fin qui non ci sarebbe niente di differente dalle recenti tarantelle alle quali la ex coppia del Grande Fratello Vip ci aveva abituato.

Per l’ex coppia non c’è pace anche se questa volta però come fa sapere l’ex tronista la storia è giunta al capolinea. In queste ore però sono venute fuori nuove indiscrezioni che vedrebbero i due davvero sul punto di non ritorno. Nel dettaglio di parla di una lite pesantissima finita con “mani addosso”

Oriana e Daniele cacciati da un locale? “Mani addosso”

Secondo un insider di Deianira Marzano, Oriana e Soleil si sarebbero messe le mani addosso per colpa di una lite scatenata dalla presenza dell’ex gieffina Soleil. Un utente ha scritto alla blogger che è accaduto davvero di tutto nel locale dove sono stati paparazzati nelle scorse ore.

La Marzoli e Soleil sembra che siano addirittura state cacciate dal locale. Oriana e le amiche sono state invitate ad andarsene… Erano in Sardegna al Ritual ed hanno incominciato a litigare per colpa di Soleil e loro si sono messe le mani addosso, uno show! E lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra.

Il motivo che avrebbe scatenato la lite

Il motivo della lite, come spiega l’utente sarebbe anche di futili motivi. Soleil, a quanto pare, avrebbe solo salutato Daniele scambiando quattro chiacchiere. Questo sarebbe bastato per far diventare la Marzoli una furia. Al momento, ovviamente non sappiamo se tale notizia è vera o meno, ma quel che è certo è che l’ex gieffina e Dal Moro non si sono lasciati in maniera serena.

Ma a dare un’altra versione dei fatti invece ci ha pensato The Pipol. Secondo il giornale, la lite sarebbe avvenuta tra Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti li hanno accomodati tutti fuori