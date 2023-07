Manu e Isabella, ecco le loro prime parole dopo l’uscita da Temptation Island (VIDEO)

Manu e Isabella sono stati la prima coppia a lasciare Temptation Island. I due ragazzi hanno fatto il falò di confronto dopo pochi giorni dall’inizio della loro avventura e, alla fine, hanno deciso di uscire da coppia.

In esclusiva per Witty Tv i ragazzi hanno rilasciato la loro prima intervista in cui hanno svelato le prime emozioni a caldo dopo la decisione di andare via dal programma. Vediamo cosa hanno detto.

Le prime parole di Isabella dopo l’uscita da Temptation Island

Subito dopo essere usciti da Temptation Island, Manu e Isabella si sono lasciati andare ai microfoni della redazione del programma. I due erano abbracciati e finalmente felici di essere riusciti a superare questa grande prova. Ad ogni modo, la ragazza non ha potuto fare a meno di ammettere di essere rimasta molto male e molto delusa per alcune cose che ha visto durante questa esperienza.

Ad un certo punto, infatti, ha avuto la sensazione di non essere capita e di essere travisata in ogni suo gesto. La giovane ha detto di non aver mai avuto chissà quali pretese nei riguardi del suo fidanzato, mentre dai video sembrava tutt’altro. Isabella, poi, ha anche confermato che ci sono tante cose su cui entrambi devono lavorare insieme e non separatamente, malgrado questo, però, conta di riuscire a risolvere i loro problemi.

Le riflessioni a caldo di Manu

Le parole di Isabella sono state confermate anche da Manu, che durante l’intervista con gli autori di Temptation Island ha svelato di aver sentito tantissimo la mancanza della sua fidanzata. Nel villaggio era circondato da tante ragazze, anche bellissime peraltro, nessuna di loro, però, era in grado di fargli dimenticare la sua Isa. Alla fine, infatti, il pensiero andava sempre su di lei in quanto il suo unico desiderio è andare a convivere con lei quanto prima.

Manu ha svelato di non vedere l’ora di tornare a casa dal lavoro e trovare la sua compagna ad aspettarlo, di trascorrere tutte le serate in sua compagnia. Il giovane ha mostrato tutta la sua emotività e i sentimenti che nutre verso la fidanzata, sta di fatto che ha ammesso che spesso gli viene da piangere quando pensa a lei. Insomma, a quanto pare, l’esperienza di Temptation Island è servita a loro per mettere in risalto alcune problematiche della coppia e risolverle insieme.